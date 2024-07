Job-uri de vară: Românii pot găsi un loc de muncă sezonier pe litoral sau în orașele cu festivaluri, în magazine, call-centere sau în străinătate. Cât câștigă un recepționar pe litoral sau un barista din București?

“Jobul de livrator sau curier a luat amploare în ultimii ani și rămâne unul dintre cele mai flexibile joburi, ușor de accesat și de multe ori ales ca un job “de vară”. Retail, call center/suport, vânzări sau administrativ/secretariat sunt de asemenea, domenii în care pe perioada verii mai ales, apar joburi entry-level, pentru a atrage studenții, proaspeții absolvenți sau chiar liceenii”, spune Ana Vișian, marketing manager la Bestjobs.

Tot în categoria joburi sezoniere se înscriu și programele de internship și practică, dedicate exclusiv studenților și absolvenților, iar aici domeniile și specializările sunt mai complexe: inginerie, IT, banking, marketing. Oportunitățile vin mai ales din partea companiilor mari din București, Timișoara și Cluj.

În HoReCa, salariile medii nete pornesc de la 550-600 euro în funcție de locație, rol sau program, la care se adaugă bacșișul, artă datele Bestjobs.

Spre exemplu, un recepționer pe litoral poate câștiga de la 700 euro până la 1.000 euro net/lună, iar un barista în Craiova sau în alte orașe din afara Bucureștiului, între 500-600 euro net/lună. În București, un astfel de loc de muncă poate aduce până la 800 euro net/lună. Un ospătar, la nivel național, se încadrează într-o medie salarială de 900 euro net/lună.

Cum a evoluat oferta față de anul trecut? “Volumul de joburi este la același nivel ca cel din iunie-iulie anul trecut, cu o ușoară creștere de 4-5%, însă sub anul 2022 cu 8-10% pe anumite domenii. Joburile în retail au o creștere semnificativă de la an la an, la nivel național urban mediu și mic – de exemplu, rolurile de lucrător comercial, casier, manager de raion sau magazin”, completează Vișian.

În ceea ce privește nivelul salarialului mediu pe cele mai multe domenii, în prima jumătate a anului comparativ cu aceeași perioadă din 2023, datele platformei arată o creștere de 10-15%. Se pune un accent mai mare pe beneficiile extrasalariale: mai multe zile de concediu sau bonuri de masă de valoare mai mare.

Jucătorii din piața muncii spun că activitatea de recrutare nu a luat pauză pe timp de vară. “Interesul candidaților vara aceasta pentru un prim job sau schimbarea jobului este foarte mare. Vedem o creștere în înscrieri de 35% pentru luna iunie versus iunie 2023, iar pentru luna iulie primele semnale sunt că va depăși cu 40% anul anterior. Creșterea de aplicanți de la an la an, chiar dacă vorbim de o perioadă de vară în care am aștepta mai degrabă o stagnare, este determinată și de trendul joburilor cu SalariuLaVedere, din ce în ce mai mulți angajatori (40-45%) afișează în anunțul de angajare marja salarială în care se încadrează rolul”, transmit reprezentanții BestJobs.

Locuri de muncă în retail și turism la noi, dar și în Arabia Saudită sau în Finlanda