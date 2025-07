Ministrul Economiei a declarat într-un interviu la Antena 3 că șefii mai multor companii de stat și-au mărit indemnizațiile, în ultimele săptămâni, scrie News.ro. În cazul membrilor consiliului de administrație al șantierului Mangalia, au crescut de la 2.200 la 15.500 de lei. La Romarm, s-au majorat de la 6.500 la aproape 20 de mii de lei.

Radu Miruţă a precizat că, de exemplu, la şantierul Naval Mangalia, unde o situaţie complicate, membrii Consiliului de Administraţie aveau 2260 de lei, însă în luna mai 2025 s-au mărit la 15500.

”La RomArm aveau 6500 de lei, în luna mai 2025 s-au dus la 19950. Sunt multe astfel de situaţii. La directori, dacă ne uităm, ICERTRANS are salariul de 53.910. Sigur, toate sunt valori brute, dar ordinul cu care s-au mărit aceste indemnizaţii, cu foarte puţin timp înainte de nou guvern, pune nişte semne de întrebare”, a mai spus ministrul.

Ministrul a mai dat exemplul Mamaia S.A. ”Mamaia S.A. are 3 angajaţi. Şi Consiliul de Administraţie de 3 oameni, plus director”, a mai spus el.

Potrivit ministrului, situaţiile acestea sunt destul de ample şi destul de des întâlnite. ”Consilii de administraţie cu 19.950 lei şi mai sunt şi în alte consilii, în care mai ia 15.500 lei. Adică sunt oameni puşi în Consiliul de administraţie, cărora li s-a mărit de la 2.260 la 15.500 lei şi au mai fost puşi aceeaşi oameni în alt consiliu de administraţie într-o companie care nu prea are legătură activitatea ei cu cealaltă. Eu am făcut un doctorat în electronică, dar dacă mă întrebaţi de altceva din electronică, mi-e jenă să mă pronunţ pe o chestie foarte specifică. Că n-o ştiu. Dar să te pricepi şi la una şi la alta, doar ca să încasezi 30.000 de lei, mie mi se pare cusut cu aţa albă”, a menţionat ministrul Economiei.

”Nu vor rămâne aşa. Însă e vorba de o atitudine despre cum te raportezi la resursele pe care statul român trebuie să le fructifice”, a menţionat Miruţă.

Ministrul a arătat că o să prezinte într-una din zilele următoare situaţia. ”Centralizez aceste lucruri, le voi schimba. Chiar dacă planul pe care şi l-au făcut ei a fost ca cel care vine să schimbe foarte greu (..) spun, eşti ministru şi n-ai ce să ne faci, pentru că noi avem un contract şi contractul e înţelegerea părţii între noi şi statul român şi tu nu ai ce să faci, am identificat împreună cu echipa de jurişi de la Minister, care înţeleg acum să joace după alte reguli, sper”, a spus el.

Ministrul Economiei a mai anunţat că există şi pentru cei care şi-au betonat contractul o metodă pe care o va folosi.

”Din partea ministerului le voi introduce noi indicatori de performanţă. Este ceva ce pot să fac. Nu vor fi indicatori de performanţă în bătaie de joc introduşi, ci care să reflecte efectiv performanta din acele companii de stat. După ce se introduc aceşti noi indicatori de performanţă, la următoarea evaluare, care va fi peste câteva luni, noua evaluare se va face pe indicatorii nou introduşi şi m-aş bucura ca mulţi dintre cei care sunt acolo să bifeze. Dacă nu vor bifa, vor pleca. Nu se poate să fi în situaţia în care guvernul să răspună oamenilor că trebuie să ajute la recuperarea deficitului, la micşorarea deficitului, să vedem astfel de exemple în companiile statului român”, a completat Radu Miruţă.