Nicolae Ciucă: PSD a vrut naţionalizarea Pilonului II de pensii. Avem scrise aceste propuneri ale PSD / Ciolacu: Parcă mă uitam la un film SF

Președintele PNL și fostul premier Nicolae Ciucă a acuzat, joi seara, că PSD a vrut naționalizarea Pilonului II de pensii, spunând că „avem scrise aceste propuneri ale PSD”. În schimb, premierul și președintele PSD Marcel Ciolacu răspunde că „parcă mă uitam la un film SF”.

„Am pierdut politic, fiindcă am format o coaliţie cu PSD. Important e să fii om şi să ai puterea să recunoşti când ai greşit. Unii dintre colegii noştri s-au poziţionat ferm atunci împotriva acestei alianţe, tocmai pentru că experienţa lor politică şi capacitatea de a vedea în perspectivă le-au indicat acest moment. Da, au avut dreptate. Ar fi fost mult mai uşor pentru noi să zicem ‘gata, ieşim de la guvernare pentru că nu concepem naţionalizarea pilonului doi de pensii’. Pentru că trebuie să fim sinceri, asta au vrut. Avem scrise aceste propuneri ale PSD şi unii prin această sală ştiu prin ce am trecut ca să îi oprim”, a afirmat Nicolae Ciucă, la o întâlnire electorală a filialelor PNL din Dolj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Teleorman şi Argeş, care a avut loc la Sala Polivalentă din Craiova.

Drept replică, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că şi-ar fi dorit să îl aibă alături pe candidatul PNL în demersul pentru aderarea României la Spaţiul Schengen cu graniţele terestre. „În loc să fiu astăzi umăr la umăr cu Nicolae Ciucă, (…) eu mă uit la televizor, domnul Nicolae Ciucă a spus că PSD-ul o să naţionalizeze Pilonul II de pensii. Parcă mă uitam la un film SF”, susţine premierul, transmite News.ro.

„Am fost la NATO la Mark Rutte, sunt acum în Ungaria pentru că Ungaria are preşedinţia Consiliului (European – n.r.), pentru că de 13 ani de zile aşteaptă românii să adere la Spaţiul Schengen. Asta-i treaba unui prim-ministru. În loc să fiu astăzi umăr la umăr cu Nicolae Ciucă, cum sunt cu miniştrii din Guvernul României indiferent de culoarea politică şi să spunem românilor: am făcut o pauză de o zi de la campania electorală să venim să negociem împreună aderarea României la Spaţiul Schengen în acest an – cred că românii ne-ar fi aplaudat – eu mă uit la televizor, domnul Nicolae Ciucă a spus că PSD-ul o să naţionalizeze Pilonul II de pensii. Parcă mă uitam la un film SF, eu fiind primul ministru care am hotărât să mărim procentul la Pilonul II de pensii”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3, joi seară.

Nenumărate măsuri de sabotare a Pilonului II

Economedia a documentat doar anul trecut patru măsuri de sabotare a Pilonului 2 vehiculate sau chiar adoptate, într-un interval de numai două luni.

La finalul lunii septembrie 2023, Economedia scria în exclusivitate că mai mulți parlamentari PSD au propus să se elimine obligativitatea aderării la Pilonul 2 de pensii, printr-un amendament la proiectul de lege privind măsurile fiscale pe care Guvernul și-a asumat răspunderea. Amendamentul „fantomă” a dispărut în cele din urmă din forma finală a documentului trimis la Guvern. G4Media a detaliat AICI cum a apărut amendamentul „fantomă” despre Pilonul 2 de pensii. Cu toate acestea, informațiile G4Media arată că discuțiile în coaliție pe tema eliminării obligativității contribuției la Pilonul II de pensii „au fost nenumărate”. Iar ministrul Finanțelor „Marcel Boloș e mare susținător al acestei inițiative”. Inclusiv ministrul de Finanțe Marcel Boloș a mărturisit ulterior că naționalizarea pensiilor din Pilonul 2 fusese discutată cu o lună înainte de coaliția PSD-PNL, la propunerea cuiva „care nu face parte din structurile politice”, dar ideea a fost respinsă.

În plus, în pachetul de măsuri fiscale, Guvernul a decis că IT-iștii nu vor mai contribui obligatoriu la Pilonul 2, pe lângă faptul că nu vor mai fi scutiți de impozit. Dacă își doresc să contribuie în continuare la pilonul de pensie privată, ei trebuie să solicite acest lucru în mod expres. Inclusiv firmele românești de IT spun că măsura de scutire a IT-iștilor de la Pilonul 2 este prezentată ca o îndulcire a taxării, pentru că se reintroduce impozitul, dar că „PSD și PNL joacă alba-neagra” și că „e clar că vor să distrugă Pilonul 2”. IT-iștii înmulțesc acum rândurile angajaților care nu contribuie la Pilonul 2, alături de angajați din construcții, industria alimentară și agricultură. În total, aproape un milion de persoane care vor avea o pensie mai mică.

Totodată, noua lege a pensiilor a reintrodus un comision din contribuțiile la Pilonul 2 pentru administratorii fondurilor de pensii private, care abia fusese eliminat în decembrie 2022. Iar o diferență majoră acum este că administratorii vor plăti acest comision din bugetul propriu, deși înainte era plătit propriu-zis din contribuțiile virate de beneficiarii de pensii private.

Mai mult, Economedia a semnalat că în noua lege a pensiilor s-a introdus o schimbare minoră dar cu un impact major: un minus de un milion de contribuabili la Pilonul 2. Mai precis, un „sau” schimbat cu un „și” făcea ca 1-1,5 milioane de români cu profesii liberale, manageri şi funcţionari publici să fie excluşi definitiv din Pilonul II. Ulterior, legea pensiilor a fost modificată pentru a nu afecta Pilonul 2.

La aceste măsuri vehiculate anul trecut se adaugă încă trei din anul precedent: instituirea unui comision unic pentru administratori, exceptarea angajaților din agricultură și industria alimentară de la virarea contribuției și introducerea în premieră a impozitului pe dividende pentru fondurile de pensii din România, încasate de la companiile ale căror acțiuni le dețin în portofoliu.

Pilonul II de pensii reprezintă o miză uriașă: în cei 16 ani de funcționare a acumulat active de 30 de miliarde de euro. Guvernul râvnește de mulți ani la aceste sume care i-ar rezolva temporar deficitul bugetar și deficitul la bugetul de pensii, din ce în ce mai mare pe fondul unei populații îmbătrânite și a unei scăderi a numărului de salariați care să contribuie la sistemul public de pensii.

Citește și: