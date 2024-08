NOAH produce ceasuri din lemn românești premium, cu mecanisme elvețiene / Chinezii insistă să le fabrice pentru brand, dar fondatorii se încăpățânează să le facă „in-house” – „Antreprenor cu valoare adăugată”

NOAH este un brand românesc de ceasuri care iese în evidență printr-o caracteristică foarte interesantă: produsele sale au carcasa realizată din lemn. Proiectul a pornit de la un mic accident petrecut în familia cofondatorului Ruben Perju în 2012. Acesta a primit de la soția lui un ceas pe care l-a scăpat, la un moment dat, pe gresie. În acel moment, mai multe elemente aplicate pe cadranul ceasului s-au desprins și au blocat mecanismul. A mai trecut o vreme până când Perju a făcut următorul pas spre acest business.

„În 2013 eram în anul 5 la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca și aveam proiecte în derulare la care foloseam destul de mult lemn. Am luat niște tije de lemn și, cu un simplu cutter, am început să strunjesc și să tai din elementele respective de lemn până mi-a ieșit «o mică ramă de tablou» de dimensiunea unui ceas. Am luat cureaua de la ceasul defect și am montat-o pe noua piesă de lemn pe care tocmai o creasem”, a declarat, pentru Economedia, Perju. El și-a pus ceasul de lemn la mână și i-a plăcut senzația. „Inevitabil, m-am gândit la cât de tare ar fi să-mi fac propriul ceas din lemn.”

După câteva zile, i-a trimis lui Iosif Harasemiuc, celălalt cofondator al NOAH, o poză cu „rama de tablou” pe mână și i-a povestit despre ideea care îi venise. Iosif, fiind inginer de profesie, „un om tehnic și priceput”, a reușit să afle de ce era nevoie pentru a putea produce un ceas din lemn. „După mai multe iterații, am fost amândoi de acord să pornim pe acest drum: să facem în România un ceas de mână folosind lemn exotic”, spune Perju.

Au urmat doi ani intenși de investiții, multe schițe, nopți nedormite, nenumărate teste și prototipuri. „Acești doi ani au fost grei nu doar din cauza nivelului de investiții necesar, ci și din cauza reacției oamenilor care auzeau ce vrem să facem. Majoritatea erau sceptici și ne credeau nebuni”, își amintește antreprenorul.

În mai 2015, ei au lansat pagina de Facebook NOAH și au participat la un târg de design numit „Made in Romania”. Acolo au vândut primele 8 ceasuri, la un preț mediu de 700 de lei/ceas. „Acela a fost momentul în care am prins aripi; toată presa a început să vorbească despre ideea noastră, primeam o grămadă de mesaje și multe comenzi prin intermediul Facebook, fără să avem un website”, spune Perju.

Chinezii ar vrea să producă ei ceasurile NOAH

Cei doi au dorit de la început să construiască un brand premium, „cu valori puternice, care se reflectă în calitate, în atenția la detalii și în relația cu clienții”. De aceea, au ales componente de calitate: mecanisme elvețiene placate cu aur, geam cristal safir 9H sau piele naturală produsă în Italia.

Mecanismele folosite sunt modele quartz elvețiene Ronda Caliber 705, placate cu aur și cu 5 rubine.

„Chiar dacă săptămânal primim oferte de la producători de ceasuri din China, unde prețurile sunt mult mai bune, noi ne încăpățânăm să producem in-house, păstrând un control al calității cât mai ridicat”, mărturisește cofondatorul NOAH.

Elementele pe care firma le produce în casă sunt: carcasele, cadranele și cutiile ceasurilor. Toate celelalte componente sunt importate.

Deși parcursul NOAH a fost unul complex, cu bune și cu rele, Perju spune că cel mai important moment este „acum”, anul 2024.

„Anul 2024 este un an special, deoarece echipa NOAH este mai solidă ca niciodată, iar strategia de marketing și vânzări este una extraordinară, care a adus rezultate foarte bune încă din prima lună”, explică Ruben Perju, care nu se sfiește să spună că el crede că brandul NOAH va ajunge „foarte departe”.

Potrivit lui, clienții sunt oameni „extrem de faini”, iubitori de artă și inovație, care „investesc în experiențe”. „Până la urmă, să porți un ceas NOAH este, în sine, o experiență”, spune antreprenorul.

Ei au realizat și ceasuri personalizate, inclusiv pentru persoane cunoscute, precum: Maia Morgenstern, Ion Țiriac, Helmut Duckadam, Bob Rădulescu, Nadia Comăneci sau Inna.

Întrebat ce planuri de viitor are NOAH, Perju a spus că lucrează la un proiect de ceas automatic.

