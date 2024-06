Pâinea cu gust de friptură și berea cu extract din coajă de vinete. Cum reușește Galațiul să domine piața de ingineri de industrie alimentară din România

Salamul dietetic și batonul proteic din soia şi zer, pâinea cu gust de friptură și berea cu extract din coajă de vinete sunt doar câteva dintre invențiile studenților și profesorilor de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi. În spatele acestor produse inovatoare stau sute de ore de cercetare în mini-unitățile de producție ale facultății.

De 35 de ani, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (SIA) din Galaţi pregătește unii dintre cei mai buni ingineri de industrie alimentară din România. Munca de cercetare a profesorilor și dotările stațiilor-pilot de carne, de lapte și de bere au făcut posibile aceste rezultate.

Stațiile pilot reprezintă un model american de educație în cadrul cărora studenții fac ceea ce se numește practică integrată. La facultatea de la Galați au fost create mini-unități de producție, denumite generic stații-pilot, unde studenții fac practică organizat, în cadrul activităților didactice curente, din timpul anului universitar.

Tinerii își dezvoltă practic competențele tehnologice încă din timpul facultății și se pregătesc astfel pentru realitatea economică de după absolvire. Concret, fiecare student execută o anumită sarcină sub monitorizarea cadrelor didactice în aceste mini-unități de producție, iar ulterior participă la dezbateri seminarizate.

Practica pe care o fac studenţii în stațiile-pilot este împărţită pe etape săptămânale, care simulează o situaţie similară cu cea din producţie. Responsabilitatea studenților creşte pe parcurs, iar pe perioada studiilor aceștia ajung să creeze produse alimentare de înaltă calitate.

Tinerii care aleg să studieze la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi au de ales între o varietate largă de specializări, pornind de la Ingineria Produselor Alimentare și Inginerie și Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală și până la Biotehnologii pentru Industria Alimentară, Ecologie și Protecția Mediului și Zootehnie (piscicultură și acvacultură). În 2023, SIA Galați a scos la concurs 55 de locuri bugetate.

Studenții Facultății Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi reuşesc în fiecare an să câştige cele mai importante premii la concursul Ecotrophelia, cea mai importantă competiţie din România în domeniul alimentar.

De pildă, în 2016, Cristian Dima şi Andrei Sorin Bolocan, la acel moment studenţi, au conceput un preparat dietetic din carne ca răspuns la interesul crescut pentru alimente cu mai puţine grăsimi, în special saturate, specifice surselor de origine animală, cu un conţinut redus de sare, nitriţi şi polifosfaţi, comparativ cu produsele similare de pe piaţă.

Cristian Dima şi Andrei Sorin Bolocan, au analizat salamurile existente pe piaţă şi, după o muncă de laborator de câteva luni, au conceput un produs pe care l-au descris atunci drept revoluţionar – „Danubian Dietetic Salami“.

Salamul dietetic este un produs din carne, fiert şi afumat, care combină carnea de vită şi carnea de porc cu proteine miofibrilare din peşte, ulei de porumb nerafinat şi condimente (ulei esenţial de piper negru şi coriandru) în sistem microîncapsulat.

Un an mai târziu, trei studenţi ai SIA din Galaţi au creat alături de profesorii coordonatori un baton proteic cu un conţinut ridicat în antioxidanţi şi fibre, care ajută atât sistemul imunitar, cât şi peristaltismul.

Marian Neculau, Ramona Ifrim şi Cristian Dragomir, studenţi la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi, coordonaţi de profesorul doctor inginer Petru Alexe, asistentul universitar doctor inginer Ina Vasilean şi asistentul universitar doctor inginer Livia Pătraşcu, au impresionat atunci la Ecotrophelia.

Cei trei au învins alte 14 echipe din şase centre universitare din România cu un produs inovativ. Este vorba de un baton proteic reinterpretat HiProBar, a cărui noutate este dată de combinarea a două surse proteice de înaltă calitate în vederea obţinerii unui produs echilibrat în conţinutul de aminoacizi.

HiProBar are un conţinut ridicat în antioxidanţi şi fibre, ajutând atât sistemul imunitar, cât şi peristaltismul. Conceptul produsului se bazează pe mai multe tendinţe actuale, cum ar fi: consumul de alimente „ready to eat“, ambalare minimală, etichetă curată, amprentă minimă de carbon şi procesare termică minimă.

Absolvenţii facultăţii ajung să lucreze la importante firme din domeniul alimentar în ţară şi peste hotare, chiar şi în Statele Unite ale Americii, ei fiind implicaţi în proiecte care vizează ingineria alimentelor şi dezvoltarea de produse.

Un exemplu de succes este Bogdan Petre (35 de ani), inginer de industrie alimentară, care deţine în prezent o firmă în Galaţi ce include o reţea de magazine alimentare în Galaţi şi Brăila şi o mică fabrică de producţie.

S-a înscris la Facultatea de Inginerie Alimentară de la Galaţi pentru că este un gurmand declarat și a dorit astfel să afle cât mai multe lucruri despre procesul de producere a produselor din carne și nu numai.

După absolvire a vrut să pună în practică ce învăţase în timpul facultăţii, astfel că a acceptat să plece la Rădăuţi, în judeţul Suceava, ca să lucreze ca inginer de producţie la o mică fabrică de preparate din carne, unde se ocupa de recepţia cantitativă şi calitativă, reţetare, dezvoltarea produselor şi multe altele.

După câţiva ani, a simţit nevoia de o schimbare şi s-a mutat în Bucureşti. A lucrat mai întâi la o firmă de ready meal, care produce produse vegetale şi din carne pentru marile lanţuri de supermarketuri. După o perioadă de timp în care a lucrat în ture, a simţit că cedează fizic şi a plecat la unul dintre cei mai mari producători de carne din ţară.

S-a folosit apoi de experienţa dobândită la marii producători de preparate din carne din România pentru a transforma producerea tehnologizată a produselor în meşteşug.

La fabrica lui totul este verificat în cele mai mici detalii, pornind de la tranşarea şi fasonarea cărnii, la condimentare şi legare, iar gustul produselor sale este unic.

A deschis un start-up acum șapte ani şi a decis să iasă pe piaţă cu produse făcute după reţete proprii (salam de casă, tobă de casă, ceafa ţărănească, fileu ţărănesc, muşchi ţigănesc, pastramă de porc sau din pulpă de curcan), care sunt cu totul altfel decât ce întâlnim în mod obişnuit în magazine.

Nu sunt deloc injectate, deci nu conţin aditivi, conservanţi şi alţi produşi chimici pentru menţinerea gustului şi prelungirea duratei de valabilitate, având la bază principiul unei alimentaţii sănătoase.

Sterian Bratu (36 de ani), un alt absolvent al SIA Galați, se ocupă în prezent de tehnologia de procesare a strugurilor, face determinările fizico-chimice şi supraveghează inclusiv îmbutelierea vinului în sticle la ferma familiei sale din comuna Tulucești, județul Galați.

Familia Bratu a accesat în 2019 un proiect cu 50% fonduri europene, prin APIA, ce însumează 1,8 milioane de euro, iar în 2020 a închis practic circuitul, producând struguri, pe care îi procesează printr-un proces complex şi extrem de tehnologizat, pentru a obţine vinuri superioare.

Tânărul s-a înscris la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor ca să înțeleagă ce se făcea greșit la fermă în timpul producerii vinului și apoi să corecteze greșelile.

„Atunci, înainte de a deschide crama de la Galați, am decis să mă înscriu la Facultea de Știința și Ingineria Alimentelor pentru a aprofunda și a găsi o rezolvare la aceste probleme pe care noi le întâmpinam la producerea vinului. Am stabilit apoi ce se întâmplă și am încropit un mic laborator de analize la ferma noastră. Profesia de inginer în industria alimentară a completat ceea ce făceam deja la fermă”, explică Sterian Bratu.