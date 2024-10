Rareș Bogdan, despre majorarea TVA la 25%: „E una dintre posibilități, se poate întâmpla orice. Eu am spus că nu vreau să se ajungă la asta”

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat miercuri seara la Digi24 că majorarea TVA de la 19% la 25% este „una dintre posibilități, se poate întâmpla orice”, deși ulterior și-a temperat declarația precizând că el „nu vrea să se ajungă la asta”.

Întrebat dacă coaliția va majora TVA la 25% anul viitor, Rareș Bogdan a declarat: „E una dintre posibilități, se poate întâmpla orice, trebuie să fim realiști, trebuie să ne uităm pe banii ca nu au venit, la tranșa 3 (din PNRR, nrn) care e întârziată, trebuie să ne gândim că noi nu vom accepta niciodată să micșorăm plafonul la microîntreprinderi de la 500.000 la 60.000 euro, trebuie să se înțeleagă că nu vom accepta să mai crească impozitul pe dividende, nici impozitul pe proprietate, că nu vom fi de acord cu înlocuirea cotei unice cu impozitul progresiv”, a declarat el.

Ulterior, Rareș Bogdan și-a mai temperat declarația, când a fost întrebat din nou dacă coaliția va majora TVA la 25% după alegeri: „Eu am spus că nu vreau să se ajungă la asta, pentru că asta ar afecta întreaga masa a populației și nu mai pot oamenii și companiile să ducă în spate acest lucru. Eu am spus că trebuie găsite surse alternative. Sursele altenative le găsești prin investiții, prin sprijin pentru întreprinderi, trebuie să faci exact pe dos decât s-ar crede, nu îl strângi, nu îl sufoci pe om, ci îi dai șansa să se dezvolte, să creeze locuri de muncă în plus, să le plătească bine, să aducă oamenii din Diaspora, din sudul Italiei, din sudul Spaniei, sau din Grecia unde sunt plătiți astăzi mai prost decât în multe zone ale României, și au plecat la un moment dat pentru că era mult mai bine și s-ar întoarce acasă foarte mulți dintre aceștia și trebuie să le dăm facilități, inclusiv de scutire de impozit dacă investesc banii pe care i-au făcut cu sudoarea frunții acolo”, a spus el.

Rareș Bogdan a subliniat: „Nu trebuie mărite în niciun caz taxele, am spus extrem de clar. Fără taxe mărite. Taxele mărite omoară economia, omoară mediul de afaceri, omoară motorul economiei”.

„Eu cred că trebuie să fim foarte serioși și să ne uităm la cheltuielile publice și să ne uităm acolo unde statul scurge bani și să nu mai punem presiune doar pe cei care aduc bani. Cei care aduc bani sunt cei 650.000-672.000 de privați, din care peste 50.000 sunt companii eminamente românești. Ar trebui să schimbăm filosofia, să nu mai punem presiune pe companiile românești și pe oamenii de afaceri care și-au riscat tot, bani personali, banii familiei, casa tatălui sau a bunicii și au construit business-uri performante. Nu ei doar trebuie să suporte dezmățul statului. Ar trebui să ne uităm o dată și să fim foarte sinceri: statul gras nu ajută pe nimeni. Pun presiune pe companii perfomante”, a adăugat el.