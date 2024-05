Recomandările de vară ale lui Bill Gates: Patru cărți și un serial, pe lista fondatorului Microsoft

Patru cărți, care ating teme ca tehnologia, educația și generozitatea, și un serial TV cu spioni britanici se află pe lista de recomandări de vară ale miliardarului Bill Gates, co-fondatorul Microsoft și filantrop.

“Cărțile și serialele de televiziune de pe lista mea de vară ating toate ideea de a-i servi pe alții – de ce o facem, lucrurile care pot face dificil acest demers și de ce ar trebui să o facem oricum. Una dintre ele este un roman despre sacrificiile făcute de asistentele medicale americane pe frontul războiului din Vietnam. Altul este un îndemn (și un ghid pentru) a fi mai generos în era digitală. Altele includ o analiză despre conectarea cu alți oameni și o privire asupra evoluției modului în care profesorii își sprijină elevii. Chiar și serialul de televiziune este un spectacol fictiv despre agenți guvernamentali care își protejează țara”, transmite Gates, într-o postare pe Gatesnotes.com.

“Nu mi-am propus să aprofundez ideea de serviciu, dar cu siguranță este la fel de relevantă astăzi ca întotdeauna. Într-o perioadă în care războaiele domină titlurile de pe prima pagină a ziarelor, iar politica noastră devine din ce în ce mai polarizată, aduce inspirație să îi apreciem pe cei care îi ajută pe alții și să ne gândim la modul în care putem fi mai generoși în propriile noastre vieți”, continuă miliardarul.

Recomandările de lecturi/ vizionări pentru vară, lansate de Bill Gates:

The Women, de Kristin Hannah. Acest roman “extraordinar” spune povestea unei infirmiere din armata americană care servește două misiuni pe frontul din Vietnam înainte de a se întoarce acasă, într-o țară zguduită de proteste și de sentimentul anti-război. “Este un omagiu frumos scris pentru un grup de veterani care merită mai multă apreciere pentru sacrificiile incredibile pe care le-au făcut”, notează Gates.

Infectious Generosity de Chris Anderson. Chris, care a fost curator al TED Talks timp de peste două decenii, explorează modul în care internetul poate amplifica impactul generozității. “El oferă un plan pentru modul în care toată lumea – inclusiv indivizii, guvernele și întreprinderile – poate încuraja mai multă generozitate. Nu este vorba doar de a da bani; el susține că trebuie să ne extindem definiția generozității. Dacă doriți să contribuiți la crearea unei lumi mai echitabile, dar nu știți de unde să începeți, Generozitate infecțioasă este pentru dumneavoastră”, spune Gates.

Slow Horses. Fondatorul Microsoft spune că îi plac “la nebunie” poveștile despre spioni. “Am citit câteva dintre romanele lui John le Carré, iar două dintre filmele mele preferate sunt Spy Game și Three Days of the Condor. Aș pune Slow Horses acolo sus cu cele mai bune dintre ele”, spune Gates. Filmul recomandat un serial britanic despre agenți sub acoperire repartizați la Slough House, un grup fictiv din cadrul MI5 unde sunt trimiși oamenii atunci când greșesc grav, dar nu suficient de grav pentru a fi concediați. Gary Oldman joacă rolul șefului de la Slough House, care este practic opusul lui James Bond. “Este un neisprăvit și un alcoolic, dar apoi te surprinde cu o uimitoare abilitate de spionaj.La fel ca romanele lui le Carré, Slow Horses are suficiente personaje și intrigi complexe încât trebuie să fii cu adevărat atent, dar în final merită”, spune Gates. (Disponibil în SUA pe Apple TV+.)

Brave New Words, de Sal Khan

“Sal – fondatorul Khan Academy – a fost un pionier în domeniul tehnologiei educaționale cu mult înainte de apariția inteligenței artificiale. Așadar, viziunea pe care o expune în Brave New Words cu privire la modul în care inteligența artificială va îmbunătăți educația este bine fundamentată. Sal susține că IA va îmbunătăți radical atât rezultatele pentru elevi, cât și experiențele profesorilor, și va contribui la asigurarea accesului tuturor la o educație de clasă mondială. El este conștient de faptul că inovația a avut doar un impact marginal în sala de clasă până în prezent, dar argumentează convingător că AI va fi diferit”, noteazĂ Gates.

How to Know a Person, by David Brooks

“Premisa cheie este una pe care nu am găsit-o în altă parte: că abilitățile de conversație și sociale nu sunt doar trăsături înnăscute – ele pot fi învățate și îmbunătățite. Și oferă sfaturi practice pentru ceea ce el numește „ascultarea cu voce tare”, o practică care îi poate ajuta pe cei din jur să se simtă auziți și apreciați.Este mai mult decât un ghid pentru conversații mai bune; este un plan pentru un mod de viață mai conectat și mai uman”, consideră Gates.