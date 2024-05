Record de Paște: Consumul de energie a scăzut azi sub 3000 MW. E cel mai mic de când Transelectrica oferă date

Azi, de Paște, consumul de energie a scăzut sub 3000 MW, cel mai mic de când Transelectrica oferă date interactive de măsurare (2007).

Anteriorul record fusese atins în Duminica Floriilor, ora 13.43, consumul instantaneu de electricitate al României era de 3.636 MW. Dacă este cel mai mic din 2007, atunci este, cu siguranță, cel mai mic din istoria modernă a României, având în vedere consumul industrial din deceniile trecute, cu mult mai mare decât cel din prezent. Ziua de 28 aprilie marchează un nou record negativ de consum, după ce, în 14 aprilie, se înregistrase deja un minim istoric – 3.900 MW, așa cum Economedia.ro deja a relatat.

Specialiștii notează două motive principale pentru consumul scăzut. Unul ține de aportul prosumatorilor, posesori de mii de MW instalați, care, beneficiind de zile calde, cu soare, își produc intern necesarul de electricitate, fără a mai „trage” din sistem. Un alt motiv: consumurile general, industrial și casnic sunt extrem de scăzute. Fabricile, marii consumatori nu-și revin cu producția, în ciuda faptului că prețurile din piață au scăzut mult, ajungând deja sub nivelurile de dinainte de 2022, anul invaziei rusești în Ucraina. Alro Slatina, cel mai mare consumator individual de electricitate (la capacitate, în mod normal, are 10% din tot consumul României), nu și-a revenit cu producția. Liberty Galați stă într-un singur furnal. De asemenea, multe fabrici au început să devină de asemenea prosumatori. În plus, cald fiind, populația nu mai consumă deloc curent pentru încălzire.