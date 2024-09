Tranzacție pe piața de HR: Grupul Ascendis a preluat revistele CARIERE și HR Manager, cu 300.000 de euro

Grupul Ascendis, activ pe piața de training și consultanță în domeniul dezvoltării profesionale din România, a achiziționat revistele CARIERE și HR Manager, în urma unei tranzacții în valoare de 300.000 de euro, arată un comunicat de presă transmis luni.

„Ascendis este susținător al revistelor CARIERE și HR Manager de mai bine de 17 ani. Rolul celor două publicații în domeniul în care activăm este esențial. Ne propunem ca, alături de echipa actuală, să continuăm misiunea de informare și de împărtășire a bunelor practici de leadership pe care și-au asumat-o încă de la înființare și să investim în crearea celei mai mari platforme de comunicare pentru comunitatea de HR din România, Republica Moldova și diaspora”, a declarat Andrei Goșu, Managing Partner al Grupului Ascendis.

Revistele CARIERE și HR Manager au o istorie de 22 de ani pe piața locală, iar primele ediții au apărut în martie 2003. Fondatoarea Cătălina Sefer și Directorul General Monica Neumorni au coordonat până în prezent activitatea grupului, transformat de-a lungul anilor într-o platformă de comunicare integrată, cu ediții print, ediții digitale, website-uri, social media și evenimente destinate liderilor din România.

„În mai bine de două decenii de activitate, CARIERE și-a consolidat poziția de brand apreciat de comunitatea de leadership din România, respectat pentru consecvența și calitatea conținutului editorial. Însă a sosit momentul ca acest brand să treacă la următorul nivel, iar acest lucru devine posibil prin experiența și reputația consultanților Ascendis, cei mai mari susținători ai activității noastre din ultimul deceniu”, a declarat Monica Neumorni, Director General al Revistei CARIERE și HR Manager.

„Am construit de la zero o revistă de nișă, unică la vremea respectivă, și ne-am bucurat de privilegiul de a crea în jurul ei o comunitate de lideri, manageri, specialiști și consultanți. Toți managerii din România au avut pe birou, ori au auzit măcar o dată despre Revista CARIERE. Apoi am mai adăugat în portofoliu încă o revistă, cele două site-uri și foarte multe evenimente. Am crescut împreună, noi, echipa, cititorii și contributorii noștri. Am învățat unii de la alții, timp de 22 de ani. Am avut ca unic scop educația și dezvoltarea profesională și personală a celor dornici să crească, scop pe care l-am atins prin bunăvoința contributorilor de a împărtăși din știința și cunoașterea lor în paginile revistelor noastre. E timpul să ne uităm către generațiile mai tinere, să ne asigurăm că pot avea acces la cunoaștere și educație și că noi, cei trecuți prin mai multe experiențe, suntem cu un pas în urma lor, oferindu-le suportul nostru în continuare. Credem că Ascendis este cea mai potrivită să ducă misiunea noastră mai departe”, a adăugat Cătălina Sefer, fondatoarea Revistei CARIERE.

Cătălina Sefer și Monica Neumorni vor rămâne alături de echipa Ascendis. Din noua echipă de management a publicațiilor vor face parte: Adelina Mihai, consultant Ascendis, care anterior a fost timp de 14 ani jurnalist la Ziarul Financiar, și Ionuț Tarcea, coordonatorul diviziei de inovație X by Ascendis.

Cati Lupașcu, redactor-șef al Revistei CARIERE din 2020, va coordona, în continuare, activitatea editorială a celor două publicații.

„De peste 20 de ani, Revista CARIERE, singurul jurnal de leadership și atitudine profesională din România, este o publicație far pentru mediul de business autohton, o voce clară și asumată a liderului autentic și responsabil, a profesionistului cu valoare incontestabilă. În calitate de jurnalist, am avut privilegiul de a colabora cu experții Ascendis și, de fiecare dată, am simțit că împărtășim aceleași valori, dar și că, dincolo de munca fiecăruia, urmărim, de fapt, același obiectiv: să ne însoțim clienții/partenerii/cititorii în reuşita lor managerială sau antreprenorială. Sunt încântată că, de acum, vom face parte din aceeași echipă. În calitate de redactor-șef, îmi voi păstra responsabilitățile, dar, mai ales, angajamentul față de excelență. Aștept cu nerăbdare să contribui la această nouă etapă”, a declarat Cati Lupașcu, Redactor-șef al revistelor CARIERE și HR Manager.

Revista CARIERE are o apariție bimestrială, iar HR Manager, trimestrială. Publicațiile au circa 2.000 de abonați la nivel național și un număr de 120.000 de cititori / lună, respectiv 12.500 de cititori/ lună.

Echipa actuală este formată din 14 angajați și colaboratori.

Pe termen scurt, planurile Ascendis includ extinderea distribuției revistelor și în marile orașe din țară, precum și în Republica Moldova. Pe termen mediu, obiectivele vizează creșterea frecvenței aparițiilor celor două publicații și crearea de noi formate de conținut care să vină în întâmpinarea nevoilor de comunicare externă și internă din companiile și din instituțiile din sectorul public din România.

Grupul Ascendis, fondat în 1997, este format din companiile Ascendis Consulting (training, team building și evenimente corporate, consultanță, servicii de evaluare, coaching, studii de piață), Code of Talent (platformă de învățare digitală realizată în parteneriat cu compania Co-Factor), Ascendis Moldova, Ascendis Ucraina și Asociația Ascendis. Ascendis a încheiat anul 2023 cu afaceri de aproximativ 11 milioane de euro. Ascendis are o echipă de peste 100 de persoane (consultanți, traineri, colaboratori și personal de suport).