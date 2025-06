Val de scumpiri de la 1 iulie: alimente, energie, RCA

Românii vor avea parte de mai multe scumpiri directe, de 1 iulie, când expiră mai multe plafonări de prețuri. Scumpirile vin după ce inflația a crescut și în luna mai și a trecut din nou de 5%.

Scumpiri de alimente

Măsura de plafonare a adaosului comercial la anumite alimente expiră la 1 iulie 2025. În prezent, 17 alimente de bază beneficiază de adaos comecial plafonat la 20%. Printre acestea se regăsesc pâinea, carnea, laptele, fructele și legume.

Lista alimentelor cu adaos comercial plafonat:

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități

2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

5. Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg

6. Mălai până la 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M

8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

9. Carne proaspătă pui: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard

10. Carne proaspătă porc: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc

11. Legume proaspete vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi

12. Fructe proaspete vrac: mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă

13. Cartofi proaspeți albi vrac

14. Zahăr alb tos până la 1 kg

15. Smântână – 12% grăsime

16. Unt până la 250 grame

17. Magiun până la 350 grame

Adaosurile comerciale la alimente de bază au fost plafonate începând cu august 2023, pe fondul inflației galopante la alimente în acel an. Inițial, măsura era planificată să fie temporară, până la finalul anului 2023. Însă ea a fost prelungită ca durată și extinsă și la alte tipuri de alimente și urmează să expire doi ani mai târziu, la 30 iunie 2025.

Scumpiri la energie

Prețurile plafonate la energie electrică urmează să dispară, de la 1 iulie 2025, așa că românii vor plăti facturi la energie electrică mai scumpe de la această dată.

Amintim că în ultimii ani piața de energie a fost reglementată, iar consumatorii au plătit prețuri plafonate în funcție de consum, de exemplu de 0,68 lei/kWh până la un consum de 100 kWh pe lună sau de 0,8 lei/kWh pentru consum între 100 și 200 kWh.

De la 1 iulie, Guvernul va elimina aceste plafoane de preț. Astfel, de la această dată, prețurile pentru majoritatea consumatorilor vor crește substanțial.

De exemplu, Hidroelectrica oferă prețuri care înseamnă creșteri ale facturilor cuprinse între 52% și 64%. Alți furnizori propun prețuri care înseamnă creșteri ale facturilor de 130%.

Ministerul Energiei a propus o nouă schemă de sprijin, dar doar pentru consumatorii vulnerabili, care au nevoie de sprijin. Sumele vehiculate sunt un sprijin de 71 de lei pentru o persoană cu venit sub 2.574 lei. Ministrul Energiei a precizat însă că este doar o propunere preliminară. Schema definitivă nu a fost încă adoptată.

Scumpiri la RCA

Tarifele auto RCA au fost plafonate din primăvara anului 2023, după declanșarea falimentului liderului RCA Euroins, care a urmat la scurt timp falimentul unui alt lider de piață, City Insurance.

Măsura însă a tot fost prelungită de atunci și este încă în vigoare și în acest moment.

În ciuda plafonării, primele RCA s-au dublat sau triplat în unele cazuri. În prezent, mai cumperi RCA cu sub 1.000 lei doar pentru perioade sub 12 luni. În schimb, pentru un an și chiar pentru numai șase luni, prețul unei polițe RCA a trecut de 3.000 de lei.

Așadar, încetarea măsurii de plafonare a tarifelor RCA ar putea avea ca efect scumpirea asigurărilor auto de la 1 iulie 2025, deoarece asigurătorii nu vor mai avea obligativitatea de a nu majora tarifele.