VIDEO Antreprenorul Ștefan Mandachi își retrage sprijinul declarat anterior pentru candidatul pro-rus Călin Georgescu: „Nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE”/ Analistul financiar Iancu Guda s-a retras dintr-un program de mentorat pentru antreprenori derulat cu Mandachi

Antreprenorul Ștefan Mandachi, care a fondat și ulterior a vândut lanțul de restaurante fast-food Spartan, a anunțat marți că își retrage sprijinul declarat anterior pentru candidatul pro-rus la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, spunând că nu rezonează cu viziunile acestuia despre NATO și UE, pentru că acestea au fost momente esențiale în istoria României. Reacția lui vine după ce numeroși susținători l-au criticat pentru că și-a pus ștampila pe un „susținător al lui Putin” și legionar, iar analistul financiar Iancu Guda s-a retras dintr-un program de mentorat pentru antreprenori pe care cei doi îl derulau împreună.

„Recunosc că am greșit pentru că nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Eu personal am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, fără nicio excepție, vot împotriva sistemului, vot anti-partid. De aceea, am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem.

Dar chiar și așa nu am nicio scuză și îmi asum vina pentru că nu am făcut verificările necesare. Trebuia să fiu mult mai atent, cu atât mai mult cu cât am și o comunitate mare de oameni care mă urmăresc. Ieri am primit 4 sau 5 filme scurte pe care nu le-am văzut dar trebuia să le văd. Și am tras o concluzie foarte răspicată: nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre legionari, despre mareșal, despre 5G, sub nicio formă. Ce ne-am face noi fără NATO, în condițiile în care avem un vecin asupritor la graniță, cu pretenții? Am rămâne totalmente descoperiți. Pe de altă parte, intrarea în UE, intrarea în NATO, două momente esențiale în istoria noastră. Când auzi cuvântul „Kremlin” te sperii. Nu vrem asta, categoric. De aceea, îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor”, a transmis Ștefan Mandachi, într-un videoclip postat pe Facebook.