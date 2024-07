VIDEO Povestea start-up-ului care i-a făcut milionari pe 3 elevi din București

Trei elevi din București de 17, respectiv 18 ani, au câștigat 150.000 de dolari ca finanțare în cadrul ediției din 2024 a hackathonului Innovation Labs. Fondatorii startup-ului Pentest Copilot, Bogdan Munteanu, Alexandru Antal şi Remus Rughiniş, sunt elevi în clasa a 11-a la liceul Laude-Reut. Compania celor trei este evaluată în acest moment la un milion de dolari. Tinerii povestesc într-un interviu acordat G4Media ce problemă rezolvă business-ul lor și cum a convins juriul că merită premiul.

Pentest Copilot este o unealtă de cybersecurity care automatizează scrierea de rapoarte pentru „pentesteri”, profitând de Inteligența Artificială. Pentesterii sunt persoane angajate de companii cu scopul de a le verifica siguranța cibernetică. Aceștia caută vulnerabilități în infrastructura companiei pe care o și atacă. „Sunt un fel de hackeri albi”, a explicat Alexandru. În urma acestor atacuri, ei scriu un raport care documentează toate problemele pentru a fi rezolvate. Modelul de business Pentest Copilot este unul bazat pe abonamente.

Tânărul de 18 ani continuă să explice că în acest domeniu există o lipsă mare de personal, atât în ce privește specialiștii în securitate cibernetică, cât și auditorii.

Cei trei sunt colegi de liceu de 3 ani, dar lucrează la proiectul Pentest Copilot de aproximativ jumătate de an. Alex lucrează ca pentester și a observat modul de lucru: „Văzând workflow-ul din industrie ne-am dat seama că putem să îmbunătățim eficiența specialiștilor”.

Întrebați cum sunt luate deciziile în cadrul companiei, băieții au spus că din punct de vedere administrativ sunt egali, procesul fiind unul democratic: „Luăm deciziile împreună, iar în cel mai rău caz se aplică regula doi contra unu”.

În ce privește partea tehnică, rolurile sunt bine împărțite. Bogdan se ocupă de partea din spate a companiei, adică de servere și de AI, Alex este responsabil cu software-ul propriu-zis și cu partea de logging, iar Remus este concentrat pe crearea unei interfețe cât mai intuitive pentru clienți.

Deși recunosc că nu au ajuns încă milionari în adevăratul sens al cuvântului, tinerii sunt foarte bucuroși pentru oportunitatea unică, întrucât puțini primesc o investiție la doar 17 ani.

„Când am intrat în cadrul Innovation Labs, noi aveam doar ideea, însă pe parcursul celor 2 luni, atât noi, cât și investitorii, am putut vedea cum am progresat. Echipa noastră a arătat cel mai mult potențial, de aceea în urma unor negocieri am stabilit suma de 15% din companie”.