„Are o casă la Buzău, plătită în rate, are o mașină de la companie, e un om normal”, spune candidatul PSD la alegerile prezidențiale, actual premier, Marcel Ciolacu despre nepotul său, Mihai Cristian Ciolacu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri la Antena 3, unde candidatul a fost întrebat și despre afacerile și reușitele nepotului său. Tânărul Ciolacu s-a lansat în afaceri în piața farma, în energie și imobiliare, a reușit să obțină bani din PNRR pentru două firme pe care ulterior le-a vândut și are printre asociați un om de afaceri care a sprijinit PSD și un altul care a beneficiat de o numire într-o funcție-cheie în domeniul farmaceutic. Premierul Marcel Ciolacu a explicat doar superficial modul în care nepotul său și-a crescut afacerile și legăturile sale cu statul român și cu mediul politic. Economedia explică ce a omis sau minimizat.

În dezbaterea de la Antena 3, premierul și-a lăudat nepotul și a susținut că nu l-a ajutat în afaceri. „Nepotul meu nu a furat, nu a beneficiat de nimic de la mine – poate din experiența mea. Nu a făcut nimic imoral. Nu e milionar”, a spus Ciolacu. Acesta a minimizat afacerile nepotului său, dar și legăturile politică – business, care se pot regăsi însă la diverși pași în CV-ul tânărului Ciolacu.

Menționăm că G4Media, care a relatat anterior despre aceste afaceri, i-a solicitat explicații și lui Mihai Ciolacu, însă acesta nu a răspuns deocamdată apelurilor reporterilor.

Angajat direct în guvern de un ministru PSD: la fonduri europene, cu experiență de benzinărie. Ulterior, tânărul Ciolacu a ajuns beneficiar de PNRR

Problema, pe scurt: Nepotul premierului Marcel Ciolacu a ajuns din lucrător la benzinărie direct consilier al fostului ministru al Fondurilor Europene Eugen Teodorovici, iar Ciolacu spune că nu a avut nicio implicare. Acum, nepotul său a obținut și fonduri europene pentru a face afaceri în energie.

Pe larg: Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale, a confirmat miercuri seară că nepotul său, Mihai Cristian Ciolacu, a fost numit în 2013 consilier al ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici (PSD), deși lucra într-o benzinărie și nu avea nici o experiență în domeniu. El a răspuns unei întrebări puse de Oana Zamfir în dezbaterea de la Antena 3. Ulterior, Teodorovici a transmis un mesaj în emisiune, spunând că „a vrut să-i dea o șansă unui tânăr”.

„Nepotul meu l-a cunoscut pe Teodorovici când a venit să candideze la Buzău, a fost unul dintre tinerii care au mers cu el prin Buzău și l-au susținut. Era consilier al ministrului, pe alt domeniu. Din câte îmi amintesc, cu un sfert de normă. Un lucru foarte bun pentru orice tânăr. Nu pot să îmi omor familia. Eugen Teodorovici poate să spună exact toată povestea”, a explicat Marcel Ciolacu. După acest schimb de replici, fostul ministru Eugen Teodorovici i-a transmis următorul mesaj moderatorului Mihai Gâdea: „L-am angajat consilier pe Mihai Ciolacu pentru că am vrut să dau o șansă unui tânăr să cunoască un domeniu nou, al fondurilor europene”.

Aceștia nu au abordat însă subiectul lipsei de experiență în domeniu și nu au explicat nici de ce nu ar fi meritat „o șansă” un alt tânăr, care să fi avut domeniul în CV.

Merită menționat și faptul că domeniul fondurilor europene nu mai este acum nou pentru nepotul premierului: firmele Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL, înființate de Mihai Cristian Ciolacu, chiar au obținut fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru două parcuri fotovoltaice în decembrie 2023, afaceri despre care vom detalia ulterior.

Afaceri cu farmacii și încrengătura de asociați. Firele care duc înspre PSD

Ciolacu a fost întrebat de jurnalistul Adrian Ursu și despre afacerile cu farmacii ale nepotului său (vezi aici articolul G4Media EXCLUSIV Nepotul lui Marcel Ciolacu și afacerile cu farmacii: Șeful Agenției Naționale a Medicamentului, numit în funcție de PSD după ce soția sa i-a făcut cadou cu câțiva ani în urmă o companie farmaceutică lui Mihai Cristian Ciolacu):

Marcel Ciolacu: „L-am întrebat special pe Mihăiță (nepotul – n.red.). Mi-a spus că nu a cumpărat nici o firmă. Are 40% dintr-o firmă cu farmacii sătești care a făcut anul trecut profit de 60.000 de lei. Profitul lui înseamnă fabuloasa sumă de 2.200 de lei de la acea companie. Cine e angajat la Medicamente – e fostul vicepreședinte al Asociației Farmaciștilor, cu un CV impecabil, de ce îi trebuia o firmă? Am văzut că au explodat afacerile cu statul acestui asociat al nepotului meu. Contractele cu statul reprezintă 0,3% din cifra de afaceri. Nepotul meu nu a furat, nu a beneficiat de nimic de la mine – poate din experiența mea. Nu a făcut nimic imoral. Nu e milionar. Are o casă la Buzău plătită în rate, are o mașină de la companie, e un om normal. Dl Ciucă scoate aceste știri. Am văzut atacurile scoase din partea PNL. Nepotul meu ar trebui să fie președintele PNL”.

Să detaliem puțin informațiile pe care încearcă să le justifice Ciolacu.

Legături de afaceri și numiri politice

Problemele, pe scurt: Nepotul lui Marcel Ciolacu a primit cadou acțiuni la o firmă din farma, o practică neobișnuită în business: niciun antreprenor nu își va dona afacerea, ci va dori să o vândă pentru a obține un profit. În plus, acțiunile au fost donate de soția unei persoane care ulterior a fost numită de PSD, partidul pe care Marcel Ciolacu îl conduce, la șefia Agenției Medicamentului. Totodată, o altă firmă asociată cu nepotul lui Marcel Ciolacu nu este doar un „business cu farmacii sătești”, ci unul dintre cei mai mari jucători din piața farma – pe locul 11 la nivel național.

Pe larg: Buzoianul Răzvan Prisada a fost numit în 2022 de ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, în funcția de președinte al Agenției Naționale a Medicamentului, instituție-cheie care reglementează o piață de 6,4 miliarde de euro. Cu patru ani înainte de numire, în 2018, soția lui Prisada îi făcuse cadou lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul premierului Marcel Ciolacu, o parte din acțiunile deținute la o companie farmaceutică din Buzău. La acel moment, Răzvan Mihai Prisada era administrator al firmei. Astfel, Prisada și Mihai Ciolacu nu au făcut o simplă tranzacție, de a vinde și cumpăra acțiuni, ceea ce ar reprezenta o acțiune legitimă de business, care nu ar ridica semne de întrebare. Un act de donație, însă, ridică anumite semne de întrebare: ce om de afaceri își donează o parte din business-ul pe care îl construiește către altcineva care nu este apropiat sau nu face parte din familie?

Firma deținută până în 2018 de familia lui Răzvan Prisada se numește Nicomart Prim Team și a fost fondată în 2007. Acum, Mihai Cristian Ciolacu deține 40% și e administrator, iar firma Marcos Provit deține 60%. Firma Marcos Provit e deținută de doi asociați de afaceri ai lui Mihai Cristian Ciolacu – Marius Gabriel Neagu și Andrei Isac.

Nicomart Prim Team nu are contracte și achiziții directe, conform datelor de pe platforma Termene.ro, a obținut anul trecut afaceri de 13,71 milioane de lei (în creștere cu 58% în anul 2023) și profit de 67.686 de lei (+90% față de anul anterior). Firma a crescut constant în ultimii ani: în 2018, afacerile sale erau de doar 3 milioane de lei. Nicomar avea anul trecut datorii 16,63 milioane, chiar peste cifra de afaceri.

Această firmă nu e însă singura din domeniul farmaceutic care are legături cu familia Ciolacu: există și compania asociată cu tânărul Ciolacu – Marcos Provit. Aceasta nu prea poate fi descrisă ca fiind o mică firmă cu farmacii sătești, așa cum precizează premierul, având în vedere că are o poziție destul de puternică în piață: locul 11 în topul național al firmelor din domeniu, după cum relata Economedia AICI. Marcos Provit a cumpărat în ultimii ani zeci de farmacii deținute de alte companii puternice, precum Polisano și Farmacia de la Țară. Aceasta are o rețea de 156 de de farmacii, extinsă în 15 județe, sub brandul Evofarm și a realizat anul trecut afaceri de 313 milioane de lei, arată datele publice disponibile. A ajuns să fie cea mai mare firmă din domeniul său în județul Buzău și se apropie de Top 10 național. Firma are peste 100 de contracte-achiziții directe, potrivit Termene.ro, multe dintre acestea presupunând furnizarea de medicamente și produse farmaceutice către penitenciare, centre educative și școli.

Legături cu lumea politică, împrumut către PSD și dosare DNA în afacerile asociaților

Problema, pe scurt: Asociații în afacerile farma ai nepotului lui Marcel Ciolacu au fost finanțatori ai PSD în campanie, iar unul dintre fondatori a fost inculpat într-un dosar DNA privind avize pentru farmacii.

Pe larg: Marius Gabriel Neagu, unul dintre asociații tânărului Ciolacu, a împrumutat PSD cu 445.000 de lei în decembrie 2020, când Marcel Ciolacu era deja președintele partidului, potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial, după cum scria G4Media AICI. Ulterior, în 2021, partidul i-a restituit împrumutul lui Neagu după ce Autoritatea Electorală Permanentă i-a decontat formațiunii politice sumele cheltuite în campania electorală.

Merită de asemenea menționat în acest context că unul dintre fondatorii Marcos Provit, Costel Isac, a devenit inculpat în 2015 într-un dosar instrumentat de DNA, în care Mihaela Ela Udrea, director al Direcției Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerului Sănătății, a fost trimisă în judecată sub aspectul săvârșirii a 6 infracțiuni de luare de mită, din care 2 în formă continuată. Unul dintre mituitori, judecat separat, a fost Costel Isac, care i-a dat lui Udrea drept mită 2.000 de lei și o cremă Lancome în schimbul avizării unor puncte de lucru farmaceutice în județul Buzău. Conform unei surse din mediul de afaceri buzoian, Costel Isac acționa în relația cu Mihaela Ela Udrea în numele Marcos Provit. În final, Isac a fost condamnat la 1 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare, și i-a lăsat părțile sociale din Marcos Provit fiului său Andrei.

Afaceri cu energie

Problema, pe scurt: Nepotul lui Marcel Ciolacu a primit aprobare pentru proiecte în energie de la Translectrica, o companie condusă de apropiați ai PSD și ai lui Marcel Ciolacu, iar apoi a obținut și aprobare pentru finanțare din fonduri europene de la ministerul pentru care a lucrat la un moment dat.

Pe larg: Contra-candidatul Mircea Geoană l-a întrebat pe Ciolacu despre afacerile din energie ale nepotului său:

Întrebare Mircea Geoană: Cum e posibil ca firma nepotului dvs cu cifră de afaceri 13 lei să câștige fonduri PNRR de 20 de milioane de euro?

Marcel Ciolacu: “Geoană a făcut o varză specifică lui. Nepotul meu a depus un proiect alături de alt partener. În ghidul prevăzut trebuia să fie o companie nouă cu un singur obiect de activitate. Nepotul meu nu a luat nici un ban. E un proiect în derulare. Dacă și eu și dl Tudose și nepotul meu depuneau proiecte, proiectul nepotului meu nu lua locul proiectului dlui Tudose pentru că mai sunt fonduri disponibile. Deci el nu a luat locul nimănui. Normal că apoi au venit la companie cheltuielile cu consultanții, cofinanțarea. Dacă cineva din statul român spune că eu l-am sunat ca să intervin pentru nepotul meu, plec din politică. E un băiat deștept, un copil muncitor. L-am întrebat dacă are afaceri cu statul, a spus că nu”.

Trebuie totuși adăugat aici că nu oricine poate să obțină fonduri europene și nu în orice condiții, cu atât mai puțin în sectorul energiei. Spre exemplu, în această ecuație e esențială Transelectrica, instituție de care partidul condus de Ciolacu nu e străin.

În aprilie 2022, Mihai Cristian Ciolacu a înființat firmele care urmau să aplice la PNRR. În martie 2023, a obținut Avizul Tehnic de Racordare (ATR) de la Transelectrica, o companie de stat condusă la acel moment de Gabriel Andronache, fost consilier și apropiat al fostului premier PSD Mihai Tudose. În prezent, Transelectrica este condusă de Ștefăniță Munteanu, din Buzău, fost consilier județean fără experiență în energie, susținut de premierul Marcel Ciolacu.

În iunie 2022, nepotul lui Ciolacu a aplicat la fonduri PNRR, după cum a scris Economedia la acel moment, pentru care a primit aprobare în decembrie 2023. Mihai Ciolacu a scos ulterior cele două proiecte la vânzare, fiind încheiate acorduri prealabile cu Premier Energy Group, controlat de omul de afaceri ceh Jiří Šmejc.

Bonus, pe lângă energie și farma: Imobiliare

Problema, pe scurt: Nepotul lui Marcel Ciolacu face afaceri imobiliare cu soția ministrului Sorin Grindeanu, numărul 2 în PSD-ul condus de Marcel Ciolacu și cu un dezvoltator imobiliar membru PSD.

Pe larg: Marcel Ciolacu, despre „Mihăiță”: „Are o casă la Buzău plătită în rate, are o mașină de la companie, e un om normal”.

Firma Comuncas SRL, la care sunt asociați același nepot al lui Ciolacu și soția lui Sorin Grindeanu, numărul 2 în PSD, a ridicat 12 vile pe un teren de la marginea Timișoarei, după cum relata recent Rise Project . Acestea au fost finalizate și sunt scoase la vânzare contra sumei de 185.000 de euro fiecare. Familiile Ciolacu și Grindeanu îl au pe post de însoțitor pe experimentatul dezvoltator Adrian Cionca, prim-vicepreședinte al organizației PSD Timiș — prezent în respectivul SRL prin intermediul soției sale, Alina.

Marcel Ciolacu: “Nepotul meu nu a furat, nu a beneficiat de nimic de la mine – poate din experiența mea”. Și de câteva sute de mii de euro.