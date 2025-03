Creșterea competitivității României, subiectul principal al discuțiilor celei de a cincea ediții a The Economist Romanian Business & Investment Roundtable

Cea de-a cincea ediție a The Economist Romanian Business & Investment Roundtable a evidențiat importanța creșterii competitivității României pentru a asigura o economie durabilă și pregătită pentru viitor. Liderii prezenți la eveniment au fost de acord asupra faptului că una dintre soluțiile cheie pentru depășirea provocărilor critice, cum ar fi creșterea economică, deficitul de forță de muncă și diversificarea investițiilor constă în colaborarea dintre sectorul privat și cel public.

“Digitalizarea este platforma prin care stimulăm productivitatea în economie în ansamblu. Dacă ne uităm la cifrele productivității din Europa și Statele Unite, vedem că decalajul dintre noi și SUA este în creștere. Iar Europa rămâne în urmă. Nu vom ajunge niciodată din urmă dacă nu deblocăm investițiile private. Poate că Europa nu are o piață unică în acest moment, dar lucrăm la crearea uneia. Există o neînțelegere cu privire la concurența dintre Europa și SUA. Ar trebui să ne concentrăm pe un parteneriat, nu pe o cursă. Trebuie să recunoaștem că viitorul inovării digitale depinde de alegerile strategice ale Europei. Este vorba despre alinierea investițiilor, simplificarea reglementărilor și extinderea inovațiilor noastre. Dacă facem acest lucru, putem concura cu ceilalți jucători și chiar să-I depășim, asigurând un viitor digital prosper pentru Europa.”, a declarat Joakim Reiter, Chief External and Corporate Affairs Officer Vodafone Group, într-o discuție despre cum pot fi abordate lacunele în acoperirea telecomunicațiilor pentru a promova inovația digitală și a construi o infrastructură digitală competitivă.

Liderii din sectorul public și privat au discutat despre reziliența economică a Europei de Sud-Est, riscurile inflaționiste, finanțarea durabilă și viitorul pieței unice. Omer Tetik, CEO Banca Transilvania a menționat că “România – și nu doar România, de fapt întreaga regiune – a dat dovadă de o rezistență incredibilă în ultimii cinci ani. Am văzut pandemii, am văzut război, inflație, volatilitate, crize energetice – tot ceea ce ar fi putut fi scris într-o carte de economie, am văzut într-o perioadă foarte scurtă de timp. Tema Citizenship Through Investments a fost menționată astăzi – cred că acesta este într-adevăr momentul în care Europa poate arăta că statele membre din sud-estul Uniunii Europene sunt cu adevărat cetățeni europeni. Într-adevăr, când ne uităm la problemele cu care se confruntă Europa – de la securitatea alimentară, securitatea energetică, demografia – România însăși poate fi o soluție la majoritatea acestor probleme, creându-și în același timp propriile soluții.”

“Cred că cheia rezilienței este viteza de reacție – cum te adaptezi la schimbările venite din lume, care evoluează mai repede ca niciodată. Competitivitatea poate fi îmbunătățită printr-o birocrație inteligentă, flexibilă, care poate răspunde la schimbare, pentru că nu poți prevedea totul.”, a adăugat Ionuț Lianu CFΑ, Chief Treasury & ALM Officer, CEC Bank.

“Trebuie să îmbunătățim competitivitatea pentru a evita capcana venitului mediu. Încă avem un avantaj în ceea ce privește costurile forței de muncă, dar acest avantaj este în scădere. Între timp, nu suntem încă la fel de competitivi ca cele mai avansate economii.”, a recunoscut Mihail Ion, Vice-president capital markets, investment banking and personal financial planning, Raiffeisen Bank România , în cadrul panelului axat pe peisajul financiar-economic din Europa de Sud-Est.

Un subiect esențial în ceea ce privește viitorul verde și creșterea economică a României rămâne tranziția către sustenabilitate, precum și rolul finanțării durabile în generarea acestor schimbări și importanța colaborării dintre actorii de stat și privați.

“Una dintre cele mai mari inițiative în acest domeniu se întâmplă astăzi în România și are un impact semnificativ asupra mediului, economic și social. Sistemul pe care l-am implementat în România este cel mai mare sistem complet integrat de returnare la nivel global. Este extrem de complex, iar succesul său este rezultatul colaborării dintre comercianți, producători, autoritățile locale și consumatori pentru a reduce deșeurile și a îndeplini obiectivele UE de reciclare. În Europa, untem al doilea cel mai mare sistem de garanție-returnare, după Germania. Chiar dacă activăm de puțin peste un an, am obținut deja rezultate fantastice – am colectat peste trei miliarde de ambalaje de pe piață și am vândut deja 230.000 de tone de material către centrele de reciclatori.”, a subliniat Gemma Webb, Chief executive and president, RetuRO SGR.

În cadrul discuției despre cum poate fi sporită reziliența economică a Europei prin îmbunătățirea conectivității și investiții strategice în infrastructură, Bogdan Mărginean, Technical subdivision manager, civil engineering, STRABAG România a subliniat că “Trebuie să ținem cont de faptul că domeniul construcțiilor este conservator, fiind puternic reglementat și cred că acum este momentul să vorbim despre un parteneriat solid între privat și stat pentru a asigura creșterea economică, stabilitate și un viitor mai verde. Inovația este baza pe care construim acum.”

“Tranziția energetică introduce o nouă dinamică, trecând de la o abordare bazată pe stat, care a dominat politica energetică în urmă cu 10-15 ani, la un model mai centrat pe client. Nimeni nu se aștepta la 200.000 de prosumatori în 2,5 ani, ceea ce este absolut uimitor. Clienții profită de oportunitatea de a deveni mai eficienți. La sfârșitul zilei, asta presupune tranziția energetică. Provocarea cheie este adaptarea rețelei pentru a găzdui noi prosumatori și pentru a optimiza utilizarea energiei. În România nimeni nu contrazice faptul că avem nevoie de autostrăzi. Dar când vorbim despre infrastructura energetică, există o discuție continuă despre costuri și responsabilitate. Avem nevoie de sprijinul autorităților în elaborarea politicilor pentru a adapta rețelele în mod eficient”, a declarat Alessio Menegazzo, Chief Executive & Country Manager, PPC România, într-un panel privind strategia de securitate energetică a Europei, concentrându-se pe cooperarea regională, tranziția verde și echilibrarea sustenabilității cu accesibilitatea.

“Interconectivitatea și cooperarea regională trebuie consolidate. Infrastructura cross-border este o necesitate dacă vrem să transportăm electroni pe o piață unificată. Mai important, parteneriatele strategice în domeniul energiei ar trebui consolidate. Sunt recunoscător pentru faptul că vedem guverne din Europa de Sud-Est care lucrează îndeaproape cu instituțiile UE, parteneri externi, sau platforme precum Inițiativa Celor Trei Mări, care pot ajuta la extinderea acestor dialoguri.”, a adăugat Cosmin Ghiță, Chief executive, Nuclearelectrica.

