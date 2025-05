Mâine începe FOMO, the festival of modern owners! 5 speakeri pe care nu vrei să-i ratezi

FOMO – The Festival of Modern Owners aduce în mai 2025 la București un lineup spectaculos de speakeri care nu doar inspiră, ci provoacă. Sunt voci globale care definesc noile reguli ale antreprenoriatului, leadershipului și creativității. Dacă ai nevoie de un motiv să-ți iei bilet, aceștia sunt cinci:

Jason Derulo – De la hituri virale la imperii de business

La FOMO îl vei descoperi altfel pe Jason Derulo. Artist care deține mai multe discuri de platină, dansator și superstar global, Jason Derulo vine în România nu pentru muzică, ci pentru a povesti cum și-a construit un imperiu antreprenorial cu peste 13 surse de venit. De la investiții în lanțul Rocket Car Wash, la Rumble Boxing, restaurante premium precum Catch L.A., o echipă de volei profesionist – și până la colaborări cu gigantul tech FYI.AI alături de will.i.am – Jason redefinește ce înseamnă să fii un antreprenor modern.

Derulo a vândut peste 250 de milioane de single-uri, are un scaun la The Voice Australia, un podcast propriu și o carte motivațională. Ar fi putut să se oprească la faimă. Dar nu a făcut-o. La FOMO, Jason vine să inspire o nouă generație de fondatori să viseze mare, să construiască cu strategie și să nu se teamă să iasă din tipar. Music made him famous. Business made him unstoppable.

Când îl poți vedea? Sâmbătă, 24 mai.

Steven Bartlett – Vocea unei generații și gazda celui mai ascultat podcast de business din Europa

Steven Bartlett este antreprenor, speaker, autor de bestselleruri și gazda podcastului The Diary of a CEO – cel mai ascultat podcast de business din Europa. Cu un stil direct, nefiltrat și profund personal, Steven deschide conversații cu unii dintre cei mai influenți oameni ai planetei, dezvăluind povești și perspective rare. Pe lângă cariera media, Steven este un investitor activ în zona health & wellness, tech și Web3, având în portofoliu companii precum Huel, ZOE și WHOOP. La FOMO, el vine cu o doză intensă de claritate, vulnerabilitate și viziune despre ce înseamnă să construiești un brand – și o viață – cu sens.

Când îl poți vedea? Vineri, 23 mai.

Sara Al Madani – Vocea care inspiră, nu doar „empower-uiește”

Sara Al Madani este un exemplu rar de antreprenor care traversează industrii cu aceeași naturalețe cu care își spune povestea. A început primul ei business la doar 15 ani și, de atunci, a devenit o figură-cheie în multiple domenii – de la modă și tehnologie, până la consultanță și investiții. Recunoscută pentru viziunea sa și pentru dedicarea în sprijinul comunității, Sara a fost distinsă cu un doctorat onorific pentru leadership în afaceri și inspirație pentru femei. Mesajul ei e clar: femeile nu au nevoie de „empowerment”, ci de exemple reale, care să le inspire să-și descopere curajul. La FOMO, Sara aduce autenticitate, experiență și o energie care te mișcă din loc.

Când o poți vedea? Joi, 22 mai.

Daniel Priestley – Antreprenorul care transformă ideile în imperii

Daniel Priestley este antreprenor în serie, autor a cinci cărți de referință despre cum începi și cum scalezi un business, și fondatorul Dent Global – accelerator de afaceri cu birouri în Marea Britanie, Australia și Canada. A cofondat și ScoreApp, o platformă de marketing bazată pe AI, folosită deja în peste 150 de țări. Cu premii precum Entrepreneur of the Year și Scale-Up of the Year în palmares, Daniel este o voce esențială pentru orice fondator care vrea să crească smart, nu doar repede. La FOMO, Daniel aduce unelte, mentalitate și metode pentru antreprenorii care sunt gata să devină Key Persons of Influence în industriile lor.

Când îl poți vedea? Vineri, 23 mai.

Simon Squibb – Antreprenorul care ajută oamenii să-și lanseze visul

Simon Squibb nu este antreprenorul tipic – și tocmai de aceea e imposibil să-l ignori. A pornit primul business când era fără adăpost, la 15 ani, și a ajuns să-și vândă agenția, Fluid, către PwC pentru o sumă care i-ar fi putut asigura liniștea pe viață. Dar Simon a ales altceva: să dedice această etapă a vieții lui ajutării altora să înceapă. A fondat HelpBnk.com și vrea să susțină 10 milioane de oameni să-și lanseze propriul business. Cu peste 9 milioane de urmăritori și interviuri stradale virale, Simon a devenit vocea unei generații de visători care au nevoie doar de un start și de cineva care crede în ei. La FOMO, Simon va fi acel „cineva”.

Când îl poți vedea? Vineri, 23 mai.

În prezent, prețul unui bilet General Access – poate toate cele 5 zile – este de 1,445 RON, iar pentru One Day Ticket, de 445 RON. Cei interesați doar de speakerii români, au și opțiunea de bilet FOMO Pro, la prețul de 249 RON.

FOMO este chiar acel sentiment pe care îl vei simți dacă ratezi aceste voci.