Programul de guvernare propus de guvernul Bolojan include o serie de măsuri pentru Transporturi și Infrastructură, inclusiv sistarea semnării de noi contracte, reforma companiilor din subordinea ministerului de resort și reduceri de personal, conform documentului obținut de Economedia. Cu toate acestea, menționăm că în lista de proiecte declarate ca prioritare în același program de guvernare apar proiecte care nu au constructori, deci nici contracte semnate.

“Investițiile rămân motorul creșterii economice și al dezvoltării unei țări, iar investițiile în infrastructura de transport sunt placa turnantă pentru dezvoltarea României pe termen mediu și lung. Prioritizarea investițiilor și accelerarea celor finanțate. Păstrarea unui ritm constant a acestor investiții reprezintă în actualul context economic extrem de fragil cea mai mare provocareimportantă misiune pentru într-oo guvernare responsabilă”, se arată în varianta de lucru.

Reforme /reorganizări / comasări

1. Prioritizarea contracte CNAIR + sistare semnare de noi contracte;

2. Calculul corect al personalului. Reducere cu 20% a angajaților;

3. Plan de reducere a subvențiilor acordate companiilor din subordine;

4. Liberalizarea transportului județean;

5. Reforma ROMATSA RAR, ARR, AACR, TAROM, Aeroportul Otopeni și a celeorlalte companii din subordinea Ministerului.

6. Consilii de administrație din profesioniști;

7. Reducere CA-uri, comitete;

8. Transparență (CCM-uri, cheltuieli, bugete, etc.);

9. Limitare indemnizații și salarizare;

10. Indicatori de performanță → demiteri pentru neîndeplinire;

11. Reducere subvenții și creșterea eficienței;

12. Audit active;

13. Sediu fiscal în România pentru companiile din domeniul aerian – condiționat de cadrul legislativ european. Soluții alternative – taxă fixă/bilet outgoin;

14. Creștere valoare – taxă rovignetă;

15. Plafonarea pensiilor și salariilor;

16. Testare funcționari și personal de conducere angajat prin contract de mandat;

17. Revizuire contracte colective de muncă care prevăd drepturi exagerate;

18. Optimizare funcțională și administrativă la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și a unor instituții aflate în subordine, comasarea entităților cu atribuții convergente sau complementare.

19. Optimizarea structurii organizaționale. Structură optimă de personal, eliminarea pozițiilor redundante și o alocare eficientă a resurselor umane. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are în subordine sau sub autoritate peste 50 de unități.

20. Automatizarea proceselor operaționale: implementarea tehnologiilor moderne de automatizare a proceselor, contribuind astfel la reducerea costurilor operaționale, a personalului excedentar și la creșterea rapidității în livrarea serviciilor de transport către

cetățeni.

21. Reforma sistemului de taxare a transportului.

22. Revizuirea sistemului de acordare a subvențiilor de transport prin: monitorizarea contractelor de servicii publice și trecerea la un sistem axat pe numărul de călători expediați, eficiență și calitate a serviciilor; valorificarea mai eficientă a activelor de transport subutilizate; identificarea unor resurse financiare europene adiționale pentru subvenționarea transportului destinat categoriilor vulnerabile.

23. Îndeplinirea tuturor condiționalităților aferente jalonului 79 PNRR privind procedurile de guvernanță corporativă (OUG 109).

Pe de altă parte, în programul de guvernare sunt trecute și proiecte considerate prioritare, inclusiv unele care nu deocamdată contracte semnate, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea unui nou terminal la Aeroportul Internațional Henri Coandă București sau drumurile expres Bacău – Piatra Neamț sau Focșani-Brăila.

Investițiile prioritare pe fiecare sector de transport menționate în schița de program de guvernare:

Rutier

● Autostrada A1 Sibiu – Pitești și Lugoj – Deva pentru conectarea portului Constanța și a capitalei la vestul Europei

● Autostrada de Centură a Bucureștiului A0 împreună cu noi conexiuni radiale spre capitală

● Autostrada A7 Ploiești – Pașcani

● Autostrada A3 Transilvania Tg. Mureș – Cluj – Oradea,

● Autostrada A8 Unirii Tg. Mureș – Iași – Ungheni

● Autostrada Timișoara – Moravița

● Autostrada A4 Sud ”Alternativa Techirghiol”

● Autostrada Craiova – Lugoj cu ramificația spre Tg. Jiu

● Drumurile expres Craiova – Pitești, Arad – Oradea, Bacău – Piatra Neamț, Focșani – Brăila

● Conexiunea zonei metropolitane lărgite Rm. Vâlcea la Autostrada A1 Sibiu – Pitești prin modernizarea drumului național existent (etapa 1) și construirea unui drum expres nou (etapa 2)

Feroviar

● Magistrala Predeal – Brașov – Sighișoara – Simeria – Deva – Arad

● Magistrala Arad – Timișoara – Caransebeș – Craiova – București

● Magistrala Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

● Magistralele Giurgiu – Videle și Constanța – Mangalia

● Stabilirea oportunității și elementelor generale de culoar și viteză pentru calea ferată de mare viteză București – Cluj – Budapesta

● Îmbunătățirea conexiunii feroviare în Portul Constanța

● Modernizarea stațiilor de cale ferată în parteneriat cu autoritățile locale și îmbunătățirea conexiunilor zonelor agricole la infrastructura feroviară

Material rulant

● Peste 100 de trenuri electrice noi, respectiv 70 de locomotive și 140 de vagoane noi sau modernizate care să atingă fiecare reședință de județ ce beneficiază de cale ferată electrificată până în 2028.

Metrou

●Magistrala 6 Aeroport Otopeni – 1 Mai

● Magistrala 4 Gara de Nord – Gara Progresu

● Magistrala 5 Eroilor – Iancului – Pantelimon

● Extensii ale magistralelor actuale în zonele metropolitane și reabilitarea magistralelor existente, inclusiv conexiunea terminal T1 si viitorul T2 – Aeroport Henri Coandă.

Aerian

● Dezvoltarea unui nou terminal la Aeroportul Internațional Henri Coandă București

● Dezvoltarea terminalelor cargo

Naval

● FAST DANUBE – Decolmatarea sectoarelor de pe Dunăre prin dragaj, pe sectorul comun România-Bulgaria, astfel încât să se asigure navigarea continuă fără blocaje și la un tonaj mai ridicat al navelor și barjelor cea mai mare parte a anului

● Parteneriate între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, autoritățile navale și cele locale pentru dezvoltarea proiectelor de investiții.