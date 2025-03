Semnal de alarmă: Sprijinul statului pentru antreprenori se lovește de întârzieri. Șase scheme majore de ajutor de stat, blocate / Alte programe au mari restanțe

O mulțime de firme din România au vrut să își dezvolte afacerile și cu sprijinul anumitor programe guvernamentale, dar s-au lovit de mai multe probleme când a venit vorba de primirea efectivă a banilor de la stat. Șase scheme majore de ajutor de stat sunt în acest moment blocate sau au mari restanțe către beneficiari, conform datelor consultate de Economedia și informațiilor din piață. Și alte programe de finanțare au facturi neplătite de miliarde de lei. Se ridică astfel întrebarea: mai are statul bani să finanțeze aceste programe, ținând cont de deficitul bugetar deja ridicat, de 1,58% din PIB, consemnat după numai două luni din acest an? Și cât vor mai trebui să aștepte antreprenorii și firmele pentru banii promiși sau datorați?

Start-up Nation

Ca prim exemplu, antreprenorii care au aplicat la programul Start-up Nation ediția 2022 au așteptat, în unele cazuri, mai bine de un an banii pentru firmele nou înființate, în condițiile în care au fost obligați să ia credite-punte pentru desfășurarea afacerii până la decontarea sumelor și pentru care trebuie să plătească dobânzi de până la 1.600 de lei pe lună plus costurile de garantare, după cum a scris Economedia anterior în exclusivitate.

Și tot Start up Nation a fost evaluat luna trecută de Consiliul Concurenței, care a descoperit că, în anumite cazuri, firmele care au beneficiat de ajutor de stat au avut performanțe mai slabe decât cele care nu au avut parte de acest sprijin.

În acest timp, guvernul anunță că așteaptă noi înscrieri la Start-up Nation 2025 începând din luna aprilie a acestui an, program ce va avea un buget record, de 440 de milioane de euro.

Până atunci, însă, se înmulțesc întârzierile de plată de la mai multe programe, precum și vocile nemulțumiților.

Femeia antreprenor

Un alt program cu probleme este „Femeia antreprenor”, care nu are buget pentru decontări în acest an, iar lista definitivă a finanțărilor din programul „Femeia Antreprenor” ar urma să fie finalizată până la sfârșitul primăverii. Potrivit termene.ro, bugetul alocat „Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM” este de 220 de milioane de lei. Suma alocată este trecută ca și credite de angajament, iar la credite bugetare este trecută zero lei.

Asta înseamnă, potrivit sursei citate, că Ministerul Economiei va semna contracte de finanțare de 220 de milioane de lei în 2025, dar plățile efective din programele Femeia Antreprenor se vor realiza în anii următori.

Mai exact, programul Femeia Antreprenor lansat în 2024, finanțat prin Ministerul Economiei, este de 20 de milioane de lei. Ediția lansată în 2022 are un buget de 200 de milioane de lei.

Construct Plus

Construct Plus este un alt program de sprijin guvernamental blocat, cu un buget de 150 de milioane de euro, pentru care înscrierile s-au încheiat în luna mai a anului trecut, dar evaluările dosarelor depuse până la termenul limită nu au fost încheiate nici acum.

Economedia a cerut mai multe lămuriri ministerului Economiei în legătură cu stadiul acestui program, iar răspunsul a fost:

„Statusul programului ConstructPLUS va fi actualizat și disponibil pe site-ul instituției noastre, în secțiunea dedicată (Ajutor de stat pentru industrie http://economie.gov.ro/ajutor-de-stat-pentru-industrie/), în cel mai scurt timp posibil.”

Industria prelucrătoare

Un alt program despre care am solicitat informații a fost cel destinat industriei prelucrătoare, pentru care au fost selectate 8 companii câștigătoare în primăvara lui 2023 din 97 de cereri.

Spre finalul lui 2023, au fost semnate contractele, iar Economedia a scris aici despre cine este în spatele companiilor care primesc ajutor de stat de la Ministerul Economiei. A apărut la momentul semnării o schimbare pe lista celor opt companii câștigătoare: nu mai este Eco Wind Power SRL, care era controlată de familia Umbrărescu, ci Chimcomplex.

Potrivit ministerului Economiei, în termen de 6 luni de la semnarea acordurilor de finanțare, beneficiarii aveau obligația de a prezenta dovada cofinanțării precum și de a demara investiția.

Doar că toate cele 8 contracte, cu o valoare de 1,8 miliarde de lei, au fost revocate de ministerul Economiei, scria recent Ziarul Financiar. Unii dintre antreprenori au spus că își vor finaliza investițiile deja începute fără sprijin de la stat, dar vor da în judecată ministerul.

Industria mare

De asemenea, un alt program rămas anul acesta fără bani este cel de sprijin pentru industria mare, lansat în toamna anului trecut.

„Avem deja o schemă aprobată de Comisia Europeană care doar trebuia pornită. România a lucrat anul trecut împreună cu Ministerul de Finanţe la o schemă de ajutor de stat pentru decarbonizare în sectorul metalurgic. S-a făcut schema, ministrul Marcel Boloş a fost la Comisia Europeană. Am făcut-o, am depus proiectele, iar în 2025 în buget nu este prins nimic. Schema era de 1 mld. lei (200 mil. euro), destinată pentru zece proiecte“, a spus exclusiv pentru ZF, Petru Ianc, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice şi unul dintre specialiştii care au lucrat la proiect.

Digitalizarea IMM-urilor

În fine, al șaselea program care se confruntă cu mari întârzieri este cel pentru digitalizarea IMM-urilor, în valoare totală de aproape 350 de milioane, bani din PNRR.

Recent, potrivit StartupCafe, mai mulți consultanți pentru finanțări europene, care au făcut proiecte și au solicitat finanțări pentru sute de antreprenori români, prin această schemă, au atras public atenția asupra problemelor întâmpinate.

Programul a fost lansat la începutul lui 2023, iar peste 7.000 de antreprenori români au angajat consultanți și au depus proiecte pentru a atrage fonduri europene de câte 20.000-100.000 de euro pe firmă. Dar implementarea proiectelor întârzie. Potrivit MIPE, 1.283 de contracte sunt în implementare din cele 7.188 de proiecte depuse de IMM-uri.

În aceste condiții, consultanții pentru accesarea fondurilor europene, reuniți în asociația GândIMM, i-au transmis ministrului Marcel Boloș o scrisoare deschisă privind problemele din schema de finanțare.

„Considerăm că dacă nu se intervine rapid, există riscul ca cel puțin 50% dintre proiecte să nu poată fi implementate”, susțin consultanții.

Facturi restante la Anghel Saligny și PNDL

La finalul anului 2024 Ministerul Dezvoltării avea datorii de peste 6,3 miliarde de lei pentru lucrări efectuate prin Programul „Anghel Saligny” și prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), spunea ministrul Cseke Attila.

El a declarat, recent, că facturile restante din anul 2024 pentru lucrări efectuate prin Programul „Anghel Saligny” vor fi achitate până pe 31 martie, după care vor putea fi depuse noi facturi, emise în acest an.

Datorii către furnizorii de energie

Asociația Furnizorilor de Energie – AFEER anunța în ianuarie că statul este dator cu 8 miliarde de lei către furnizorii de energie care au susținut din bani proprii schema de plafonare a facturilor la energie, urmând să fie compensați ulterior de statul român.

Recent, AFEER afirma că bugetul alocat pentru 2025 prevede doar trei miliarde de lei, o sumă „insuficientă pentru acoperirea restanțelor și continuarea schemei de compensare”.

În plus, schema de plafonare-compensare a facturilor la energie va continua și după data de 1 aprilie 2025, încă trei luni la energie electrică și încă un an la gaze, a decis Guvernul. Așadar, va fi nevoie de sume suplimentare.