Vrei să scapi de căldură? Iată care sunt cele mai răcoroase cinci destinații din Europa pe care le poți vizita în această vară

Valurile de căldură toridă au revenit în Europa. Grecia, Cipru, Turcia și Italia au fost deja lovite de căldura extremă – și turiștii încep să schimbe destinațiile insuportabil de calde pentru alternative mai răcoroase. Un nou sondaj al Comisiei Europene pentru Turism (ETC) împărtășit cu ziarul britanic The Guardian relevă că 76% dintre călătorii europeni își adaptează comportamentul în fața crizei climatice. Iată 5 destinații din Europa pe care să le vizitezi în această vară, toate cu temperaturi în și sub 20°C, potrivit Euronews.com.

Amsterdam, Olanda

Întotdeauna relaxat, capitala Olandei a reușit să-și mențină verile blânde chiar și când în țările vecine temperaturile cresc. Acest lucru înseamnă că poți să te plimbi printre clădirile colorate fără să îți fie cald. Când se înnorează, ai scuza perfectă să te pierzi în Muzeul Van Gogh sau în Palatul Regal din secolul al XVII-lea.

Chamonix-Mont-Blanc, Franța, pentru un vârf sub zero grade

Temperaturile la sol din Chamonix, în jur de 10-20°C, nu se compară cu frigul sub zero grade de pe vârful Mont Blanc. Cel mai înalt munte din Alpi poate fi escaladat în aproximativ trei zile, deși cei mai puțin îndrăzneți pot urca cu telecabina – care te duce din orașul Chamonix până la Aiguille du Midi, un vârf de 3842m în masivul Mont Blanc – pentru a te bucura de un climat mai răcoros.

Copenhaga, Danemarca

Te poți bucura de o vreme foarte frumoasă în timp ce mergi cu barca pe canalele din Copenhaga. În cazul în care vremea este imprevizibilă și începe brusc să plouă, poți vizita Designmuseum Danmark sau poți merge pe urmele regilor din secolul al XVII-lea la Castelul Rosenborg. Dacă îți lipsește momentul căldurii, bucură-te de o baie într-o cadă cu hidromasaj plutitoare. Cu temperaturi în jur de 20°C, capitala Danemarcei oferă evadarea perfectă de la zilele toride.

Edinburgh, Marea Britanie

Spirele de poveste și un labirint de străzi pavate fac parte din farmecul capitalei Scoției. Nu te speria de localnicii îmbrăcați în pantaloni scurți și maiouri – cu temperaturi medii de iarnă care scad până la 1°C, actualele 15-17°C sunt considerate caniculare.

Oslo, Norvegia, pentru briza fiordului

Așteaptă-te la temperaturi între 15-20°C în capitala Norvegiei. Profită la maximum de răgazul de la căldură înotând și organizând picnicuri în pădure sau pe plajă. Dacă briza devine tăioasă, adăpostește-te într-o saună urbană, la Opera din Oslo sau la Muzeul Navei Vikingilor.