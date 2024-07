Analiză de Ziua Franței, a doua cea mai mare economie europeană: Țara se află pe locul 3 în topul investitor din România/ Schimburile comerciale dintre cele două state au trecut de 11 miliarde de euro

Economedia vă prezintă o serie de date cu privire la relația economică dintre cele două țări, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze: Franța este al treilea cel mai mare investitor în România, iar schimburile comerciale bilaterale au atins anul trecut un nivel istoric peste 11 miliarde de euro.

Cifre-cheie:

4 150 companii cu capital majoritar francez

125 000 de locuri de muncă generate

10,5 miliarde de euro investiții

11,6 mld euro comerțul bilateral

Firme: Peste 4.100 de companii cu capital majoritar francez în România. Principalii investitori

Conform unei analize publicate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER), În România funcționează 4.150 companii cu capital majoritar francez, care au creat 125.000 de locuri de muncă. Investițiile franceze au vizat sectoare-cheie: agricultură, automobile și componente auto, aviație, servicii financiar-bancare, construcții navale, consultanță, digital, energie, telecomunicații, tehnologia informației, materiale de construcții, sănătate.

Conform Ambasadei franceze la București, printre principalele firme investitoare în România se numără Renault France, Airbus Group, Orange, Valeo, Carrefour, Engie, BRD – Société Générale, Accor Hotels, Auchan, Oxylane, Veolia, Alcatel-Lucent, Sanofi, Leroy-Merlin.

Investiții: Locul 3 în România, după Germania și Austria

Cel mai recent raport al BNR plasează Franța pe locul 3 în topul investitorilor străini din România. În anul 2022, fluxul net de investiții directe în străinătate (IDS) ale României a totalizat 1 232 milioane euro, de aproximativ cinci ori mai mare față de anul 2021 în timp ce soldul IDS a atins nivelul de 4 424 milioane euro la sfârșitul anului 2022 (+58,4 la sută în raport cu anul precedent).

La 31 decembrie 2022, Germania a reprezentat principalul investitor străin în economia românească, menținându-și poziția dominantă din perioada anterioară. Entitățile rezidente în această țară dețin, atât în mod direct, cât și prin intermediul filialelor și sucursalelor firmelor germane din țări intermediare, investiții de 16,120 miliarde de euro (14,9 la sută din soldul total al ISD). Clasamentul țărilor investitorilor finali este continuat de Austria (10,7 la sută), Franța (9,7 la sută), Italia (7,8 la sută),

Statele Unite ale Americii (6,7 la sută) și Țările de Jos (5,3 la sută), fiecare dintre aceste

țări înregistrând un sold ISD de peste 5 000 milioane euro.

La 31 decembrie 2022, principalele țări de proveniență a investițiilor străine directe în

întreprinderile din România sunt Țările de Jos (21,9 la sută din soldul total al ISD), Germania (13,0 la sută), Austria (12,0 la sută), Italia (7,6 la sută), Cipru (6,3 la sută) și Franța (6,0 la sută). Repartizarea a fost realizată în funcție de țara de rezidență a deținătorului direct a cel puțin 10 la sută din capitalul social al întreprinderilor ISD din România.

Schimburi comerciale: Peste 11 miliarde de euro

Schimburile comerciale bilaterale au atins anul trecut un nivel istoric: peste 11 miliarde de euro, a precizat premierul Marcel Ciolacu în urmă cu câteva zile, la recepția oferită cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Franța este unul dintre cei mai importanți investitori străini în România. Investițiile franceze au contribuit la dezvoltarea unor sectoare strategice ale României: energia, agricultura, industria auto, sectorul financiar-bancar, digitalizarea și sănătatea. Avem un potențial aproape inepuizabil de diversificare și consolidare

Schimburile comerciale ale Franței cu România în 2023, conform analizei CCIFER:

Pe tot parcursul anului 2023, observăm o creștere puternică a comerțului bilateral francez cu România, care a crescut cu +8,1% până la 11,6 miliarde EUR.

Deficitul comercial al Franței a crescut la -1,2 miliarde EUR, comparativ cu -885 milioane EUR în 2022, ca urmare a unei creșteri mai lente a exporturilor franceze (+5,7%) față de importuri (+10,1%) și a unui deficit comercial mare în sectorul echipamentelor de transport (-1,7 miliarde EUR).

Cotele de piață franceze în importurile românești au crescut cu +0,4 pct în ultimul an și au scăzut cu -0,8 pct în cinci ani.

Cota de piață franceză pentru exporturile românești a crescut cu +0,3 pct în ultimul an și a scăzut cu -0,8 pct în cinci ani

Pe parcursul întregului an 2023, comerțul României a scăzut cu 1,3% de la an la an, până la 215,1 miliarde de euro (66% din PIB), în special din cauza unei scăderi a importurilor (-3,2%), determinată de scăderea prețurilor la energie și a unor materii prime importate. Marea majoritate a schimburilor comerciale (73,0%) se desfășoară în cadrul Uniunii Europene, Germania fiind cel mai mare partener comercial al României (19,4% din importuri și 20,8% din exporturi). Italia, Ungaria, Bulgaria și Franța sunt, de asemenea, parteneri comerciali majori pentru această țară. Ponderea în creștere a Chinei (al 5-lea cel mai mare furnizor) și a Turciei (al 6-lea cel mai mare furnizor și al 8-lea cel mai mare client) în comerțul exterior al țării a fost notabilă în ultimii ani. Comerțul cu Rusia, care era concentrat, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, pe hidrocarburi și unele materii prime, s-a prăbușit în 2023.

În 2023, Franța a importat produse românești în valoare de 6,4 miliarde de euro și a exportat 5,2 miliarde euro (sold: -1.170,5 milioane euro), mai arată datele CCIFER.

La fel ca și comerțul exterior românesc, comerțul bilateral dintre Franța și România este dominat de schimburile intra-industrie, dar și de cele intra-grup, determinate de densitatea filialelor franceze prezente pe teritoriul României. Comerțul cu România este compus în principal din:

Echipamente de transport (41% din importuri);

Mașini, aparate și echipamente (23,9%);

Produse agroalimentare (8,2%)

Produse textile și încălțăminte (6,8%)