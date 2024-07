„Antreprenor cu valoare adăugată”: Atelier Nichita, o afacere românească de familie care se bazează pe materie primă și utilaje din Italia, din cauza lipsei de tăbăcării în România

Una dintre afacerile cunoscute printre românii care doresc curele sau brățări din piele este Atelier Nichita, pornită în urmă cu 30 de ani de Petre Nichita în satul Movilița din județul Constanța.

Absolvent de Mecanică Navală, Petre Nichita, a plecat în străinătate chiar în 1990, după căderea comunismului, pentru a-și găsi de lucru, așa cum mulți români au făcut-o în acei ani. A ajuns în Marea Britanie într-o fabrică de obiecte de piele, unde a învățat meserie. În România absolvise Mecanică Navală, dar nu a profesat.

Patru ani mai târziu, intră în lumea antreprenorilor și deschide un mic atelier în România pentru fabrica la care lucrase în Anglia. Și-a adus utilajele din străinătate, lua materia materia primă de la tăbăcăriile din țară și furniza produsul finit celor din Anglia la costuri reduse pentru că atât manopera, cât și materia primă erau mai ieftine. În cele din urmă, a intrat în afaceri pe cont propriu și așa a început să construiască brandul Ateliere Nichita. Acum în afacere sunt implicați Petre Nichita, soția lui, fiul lor, Dorin, și soția acestuia. Ocazional, mai apelează la alți lucrători când sunt multe comenzi, dar aceștia sunt greu de găsit.

Tot lipsa forței de muncă s-a dovedit o mare problemă când au dorit să se extindă și cu un magazin fizic, să nu fie prezenți doar în mediul online. Găsirea unui vânzător priceput, care să își cunoască bine marfa, s-a dovedit mai dificilă decât credea.

„Eu nu vând pixuri. Adică vino, domnule, dă-mi și mie un pix, că am nevoie să scriu. Am deschis în mall, la Constanța, un magazin. Am zis că începem aici, iar dacă este ok să mergem mai departe la București. Dar este greu cu oamenii, aceasta este problema. Am deschis acolo, iar după șase luni am închis. La început, angajatul venea, stătea o săptămână și apoi pleca. Venea altul tot o săptămână, pleca și el după două săptămâni și tot așa. Până îl învățam ce să vorbească și despre ce să vorbească, el pleca”, a povestit Petre Nichita pentru Economedia, adăugând că nu mai vrea să repete experiența.