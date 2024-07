Cei mai bine plătiți sportivi de la Jocurile Olimpice de la Paris

LeBron James va fi primul miliardar self-made care va concura la Jocurile de vară, dar cine se mai află pe podiumul câștigurilor în baschet, tenis, golf și alte sporturi? Forbes face o trecere în revistă a celor mai bine plătiți sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris.

În timp ce Jocurile Olimpice de la Paris vor produce cu siguranță un nou set de eroi, Jocurile de vară din 2024 nu sunt susceptibile să creeze mulți milionari noi. „Câștigarea unei medalii ajută la obținerea de oportunități, dar, ca să fiu sincer, și acest lucru este destul de efemer”, spune Mikaela Shiffrin, un schior alpin decorat care a câștigat primul său aur la Jocurile Olimpice de iarnă în 2014. „Lumea merge mai departe destul de repede, așa că, dacă nu continui să demonstrezi succes sau valoare pe piață, entuziasmul medaliei dispare.”

Chiar și în sporturile olimpice populare, precum gimnastica, înotul sau atletismul, există puține speranțe de câștiguri mari direct prin competiție. În timp ce multe țări plătesc bonusuri câștigătorilor de medalii – în Statele Unite, sunt 37.500 de dolari pentru aur, 22.500 de dolari pentru argint, 15.000 de dolari pentru bronz – lipsa ligilor profesioniste majore și patru ani între Jocurile Olimpice înseamnă că sportivii trebuie să fie inteligenți în ceea ce privește valorificarea faimei lor nou descoperite.

Simone Biles, o campioană olimpică rară care a revenit la Jocurile Olimpice și a intrat în atenția publicului larg, a câștigat mai puțin de 100.000 de dolari direct din gimnastică în 2023, dar în afara sportului, a încasat 7 milioane de dolari din sponsorizări, conform estimărilor Forbes. Jucătoarea de badminton P.V. Sindhu, o vedetă de marketing în țara sa natală, India, a avut venituri identice, potrivit estimărilor Forbes. Dar persoanele care câștigă din sponsorizări de acest calibru sunt rare în afara ligilor profesioniste majore.

Dacă Forbes ar face un clasament al celor mai bine plătiți olimpici din această vară, fără a-l defalca în funcție de sport, lista ar fi dominată de jucători NBA, jucători profesioniști de golf și vedete de tenis – sportivi pe care Forbes îi urmărește pe tot parcursul anului, cu contracte de joc mari sau câștiguri de premii în bani și milioane de dolari în sponsorizări de marcă și afaceri în afara terenului.

Iată care sunt primii trei cei mai bine plătiți din șase dintre cele mai profitabile sporturi la Jocurile Olimpice de la Paris.

Jucătorii din NBA sunt grupul de sportivi cel mai bine plătiți la Paris, cu o marjă largă, doar echipa SUA conținând șapte dintre cei 50 de sportivi cel mai bine plătiți din lume din toate sporturile (opt, înainte ca Kawhi Leonard să se retragă din cauza unei accidentări). Cu toate acestea, există 35 de jucători NBA activi în celelalte echipe din competiție, iar cei 10 jucători NBA din Canada, de exemplu, au un salariu mediu pe teren de 16,2 milioane de dolari. Ca și categorie, baschetbaliștii sunt cei care câștigă cel mai consistent în afara terenului, iar toți, cu excepția lui LeBron James și Giannis Antetokounmpo, câștigă mai mulți bani din salariile lor din NBA decât din sponsorizări. James are, de asemenea, distincția de a fi singurul miliardar care va concura la Jocurile Olimpice din 2024.

Printre sportivele de sex feminin, jucătoarele de tenis domină în materie de venituri. Poloneza Iga Świątek, de cinci ori campioană de Grand Slam și numărul 1 mondial la simplu la doar 23 de ani, ocupă deja locul nouă în clasamentul WTA al premiilor în bani din toate timpurile și are sponsorizări care includ Rolex, Porsche, Visa și pantofi și îmbrăcăminte On. De la câștigarea primului său turneu de Grand Slam, anul trecut, la US Open, Coco Gauff, numărul 2 mondial, a adăugat sponsorizări de la Ray-Ban și de la brandul de îngrijire a părului Carol’s Daughter la un portofoliu deja solid. Iar Naomi Osaka, în vârstă de 26 de ani, care va reprezenta Japonia la Jocuri, speră să își restabilească jocul pe teren și să își recâștige coroana de cea mai bine plătită sportivă din lume, un titlu pe care l-a deținut timp de trei ani consecutivi, din 2020 până în 2022.

În finala de la Wimbledon din această lună, Carlos Alcaraz, în vârstă de 21 de ani, l-a dominat pe Novak Djokovic, în vârstă de 37 de ani, pentru ceea ce s-a simțit ca o mult-așteptată trecere a torței în tenis. Tânărul spaniol a câștigat, de asemenea, titlul de la Roland Garros luna trecută, pe aceleași terenuri unde se va desfășura competiția olimpică de tenis. Având în vedere bonusurile de Grand Slam din contractul său cu Nike și cu adăugarea Louis Vuitton la portofoliul său de sponsorizări la începutul anului 2024, Alcaraz ar putea deveni și cel mai bine plătit jucător de tenis din lume în acest an.

Nelly Korda a dominat LPGA Tour în acest sezon, câștigând peste 3 milioane de dolari în premii până acum în 2024 și câștigând la un moment dat cinci turnee consecutive. Americanca în vârstă de 25 de ani era deja cea mai bună prezentatoare din golf, cu sponsori precum Delta Air Lines, Goldman Sachs și T-Mobile. Atât Brooke Henderson, cât și Jin Young Ko sunt vedete de marketing și în țările lor de origine, fiecare încasând aproximativ 3,5 milioane de dolari în afara terenului.

Jon Rahm a avut anul cu cele mai mari câștiguri dintre toți jucătorii de golf înregistrați vreodată de Forbes, datorită trecerii sale la turneul LIV Golf, care a venit cu o plată inițială estimată la 175 de milioane de dolari din partea saudiților, care dețin turneul de golf. Scottie Scheffler și Rory McIlroy – nr. 1 și nr. 2 jucători de golf din lume – au rămas fideli PGA Tour și au beneficiat fiecare de o creștere a premiilor în bani ca urmare a apariției LIV.

Din echipa USWNT de la Paris lipsesc în mod notabil Alex Morgan și Megan Rapinoe, cele două jucătoare cu cele mai mari venituri de la Cupa Mondială feminină de anul trecut. Cu toate acestea, mai multe jucătoare din echipa SUA câștigă acum mai mult de 1 milion de dolari, deoarece salariile și oportunitățile de sponsorizare au crescut în ultimii ani. Primul loc este acum rezervat pentru La Reina, regina fotbalului spaniol, Alexis Putellas, de două ori câștigătoare a Ballon d’Or Féminin, prima femeie spaniolă care a câștigat orice trofeu mondial al jucătoarei anului. Ea a semnat mai mult de 10 contracte de sponsorizare pe termen lung.

Metodologie

Câștigurile sunt extrase din listele întocmite de Forbes pe parcursul anului și, prin urmare, au ferestre de raportare diferite. Categoria de baschet masculin provine din lista celor mai bine plătiți sportivi, care a urmărit perioada de 12 luni, din mai 2023 până în mai 2024. Categoriile „tenis feminin” și „golf feminin” provin din lista celor mai bine plătite sportive de sex feminin, care urmărește anul calendaristic 2023. Categoria tenis masculin provine din lista celor mai bine plătiți jucători de tenis, publicată înainte de U.S. Open, și include toate câștigurile din perioada septembrie 2022 – septembrie 2023. Golful masculin provine din lista Forbes cu cei mai bine plătiți jucători de golf, care urmărește perioada iunie 2023 – iunie 2024. Iar fotbalul feminin se bazează pe cea mai bine plătită jucătoare de la Cupa Mondială feminină, cu o fereastră din iulie 2022 până în iulie 2023.

Toate aceste liste sunt compilate prin zeci de conversații cu persoane din interiorul industriei, plus rapoarte de știri și baze de date salariale. Câștigurile pe teren includ premii în bani, salarii și bonusuri legate de sport. Cifrele câștigurilor în afara terenului reprezintă o estimare a contractelor de sponsorizare, a onorariilor de apariție și a veniturilor din memorabilia și licențiere, precum și a veniturilor în numerar din orice afaceri în care sportivul are un interes semnificativ. Forbes nu deduce impozitele sau cheltuielile agenților.