EXCLUSIV O nouă companie de stat a majorat indemnizațiile șefilor în plin an al austerității / Șirul de probleme de la Radiocom

Indemnizațiile directorului general și ale membrilor consiliului de administrație de la Societatea Națională de Radiocomunicații (Radiocom) au fost majorate în plin an al austerității, arată informațiile obținute în exclusivitate de Economedia. Compania este operatorul național care transmite posturile publice de radio și televiziune. Șirul de nereguli la Radiocom este însă mai lung și merge de la modul de prelungire a mandatelor directorului general și financiar la contractul de prestări servicii cu Televiziunea Publică.

Indemnizația directorului general a fost astfel, majorată cu 40%, de la 22.000 lei brut la 31.000 lei brut, conform informațiilor Economedia. Decizia a fost luată în data de 9 ianuarie 2025, adică după ce Guvernul a adoptat ordonanța austerității (OUG „trenuleț”), prin care a înghețat salariile bugetarilor și pensiile tuturor românilor și a promis că va ține sub control toate celelalte cheltuieli.

Reprezentanții Radicom nu au confirmat, dar nici nu au negat informația, la solicitarea Economedia, precizând doar că remunerația directorului general nu se supune prevederilor ordonanței „trenuleț”.

„Directorul general este numit provizoriu, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, în baza unui contract de mandat.

Limitele nivelului remunerațiilor brute ale acestuia sunt propuse de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și supuse spre aprobare Consiliului de Administrație, iar nu stabilite printr-o decizie a directorului general. Remunerația este asimilată drepturilor salariale, dar nu constituie o cheltuială de natură salarială în accepțiunea OUG nr. 156/2024; prin urmare, prevederile actului normativ invocat nu sunt aplicabile în speța de față”, arată răspunsul companiei la solicitarea Economedia.

Radiocom este condusă interimar de directorul general Vlad Iordache, începând din iunie 2024, el primind mandat provizoriu de 5 luni cu posibilitate de prelungire de două luni. El lucrează în Radiocom din anul 2009, când a intrat în companie pe un post de economist la departamentul de contabilitate. După nici un an el a devenit direct consilier al președintelui director general al societății. Ulterior, a rămas în companie pe diferite posturi. A urmat studii de licență (relații economice internaționale) și master (finanțe-bănci) la Academia de Studii Economice și a făcut și un curs de introducere în securitatea națională la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Conform Fanatik, Vlad Iordache este fiul fostului senator PSD de Suceava, Virginel Iordache. Acesta a avut un singur mandat de senator, între 2016 și 2020, mandat rămas de notorietate după ce, potrivit presei locale, a cerut un elicopter SMURD care să-l ducă de la Suceava la București.

În plus, indemnizațiile membrilor consiliului de administrație al Radiocom au fost și ele majorate tot în acest an, cu circa 90%, de la 7.750 lei brut anterior la 15.000 lei brut acum. Și această decizie a fost luată în acest an, pe 15 ianuarie, după ce ordonanța austerității a intrat în vigoare. Consiliul de Administraţie al Radiocom este forma din: Mihail – Silviu Pocora (președinte), Ioan-Alin Demian, Mădălin – Corneliu Frunzele și Leila Banciu. Mihai-Silviu Pocora a fost anterior președinte al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN). El este membru al lojei masonice ”Ex oriente lux”, potrivit declarației sale de interese, dar și al Asociației române de științe penale.

Probleme de cvorum la prelungirea mandatelor

Informațiile Economedia mai arată că mandatele directorului general Vlad Iordache și ale directorului financiar Adrian Victor Lupu au fost prelungite cu încă 5 luni, față de cele 5+2 luni de mandat provizoriu primite deja, fără respectarea cvorumului necesar.

Legea prevede un cvorum de minim două treimi din membrii consiliului de administrație pentru o astfel de decizie, adică la ședința respectivă trebuiau să fie prezenți 5 din cei 7 membri ai CA. Conform informațiilor Economedia, la ședința pentru prelungirea cu încă 5 luni a mandatului celor doi au fost prezenți doar 4 din cei 7 membri ai consiliului de administrație. Totodată, cei doi trebuiau să solicite și să primească aviz de la super-agenția AMEPIP pentru prelungirea mandatului, însă informațiile Economedia arată că avizul a fost solicitat abia după ce decizia a fost deja luată și nu a fost acordat nici acum.

Răspunsul reprezentanților Radiocom la solicitarea Economedia a fost vag și, din nou, nici nu confirmă, nici nu infirmă informațiile: „Deciziile CA cu privire la mandatele directorilor societății au fost luate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, incidente guvernanței corporative, în ceea ce privește funcționarea și luarea deciziilor în cadrul CA, fiind solicitate avizele necesare”.

Fără contract de servicii cu Televiziunea Publică

Informațiile Economedia mai arată că între Radiocom și Televiziunea Publică (SRTV) nu mai există nici un contract și nici un acord cardru pentru prestarea de servicii, pentru transmisia și difuzarea programelor SRTV. Astfel, Radiocom ar avea de recuperat circa 25 de milioane de lei de la SRTV pentru servicii prestate în perioada iulie-decembrie 2024. Între cele două societăți s-ar fi semnat un contract de tranzacție care eșalonează plata sumei pe 3 ani și nu permite actualizarea tarifelor cu rata inflației. Informațiile Economedia mai arată că SRTV a mai fost obligată anterior în instanță să plătească restanțe de circa 4,4 milioane de lei către Radiocom.

Reprezentanții Radiocom au confirmat la solicitarea Economedia că acest contract de tranzacție există, dar el nu afectează activitatea companiei și spune că a demarat proceduri de executare silită pentru datoriile stabilite în instanță.

„Relația dintre cele două entități este una comercială, iar prestarea serviciilor, respectiv plata contravalorii acestora, se realizează în baza contractelor juridice. Contractul de tranzacție la care faceți referire nu afectează activitatea curentă a companiei din niciun punct de vedere și nu este supus prevederilor legale privind actualizarea tarifelor cu rata inflației. SNR a declanșat, în data de 05.09.2024, procedura de executare silită a SRTV pentru sumele datorate conform deciziei instanței, aceasta fiind în derulare”, a arătat compania.

Economedia a mai scris și anterior despre probleme la Radiocom, când compania de stat i-a plătit directorului general adjunct cursurile unui Master of Business and Administration (MBA) la Romanian-American Business School – Kennesaw State University, Atlanta, US.