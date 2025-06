Lipsa digitalizării interne are efecte negative pentru companiile din România, care sunt nevoite să facă export dacă vor să se extindă și să lucreze cu cele mai noi tehnologii, subliniază Edward Crețescu, președinte al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) și CEO de companie (Regista). Acesta spune că una dintre țintele principale ar trebui să fie utilizarea de produse digitale în țară. “Problema reală nu mai este capacitatea industriei — ci cererea internă”, spune și Voicu Oprean, CEO Arobs.

“Următorii 3 ani vor fi tare importanți pentru industria de IT din România, acum că avem un Guvern care are un mandat clar public de a reduce cheltuieli, a eficientiza și de a face investiții majore în digitalizare pentru echilibrarea deficitului semnificativ al României. O să continui mesajul public dat de către Voicu Oprean, care știe și el foarte foarte bine industria de IT made în România – avem companii, avem colegi excelenți, bani acum există (comparat cu acum 10-15 ani), avem expertiză necesară. Ce ne oprește?”, transmite Crețescu, într-o postare pe pagina sa de LinkedIn.

Vezi și:

Crețescu spune că există elemente care pot duce industria de IT de la 8-9% din PIB la 15% din PIB și la o creștere semnificativă pentru economia din România.

“Realitatea negativă este faptul că piață internă pentru digitalizare în România este mică, generând oportunități puține pentru industria de IT locală. Majoritatea companiilor de IT din România, în special cele care fac outsourcing, creionează proiecte pentru export, și eventual unele din produsele respective sunt eventual folosite și în România. Lipsa digitalizarii interne – fie că e companie privată sau administrație publică – are un efect de domino foarte negativ unde ești nevoit să faci export dacă îți dorești să faci o companie mare, să lucrezi cu cele mai noi tehnologii, și să poți să construiești ceea ce noi numim tehnologii emergente (cutting edge technology). Iarăși ne uităm la vecinii noștri mai îndepărtați din Polonia, și deși au avantajul unei populații duble față de România, investiția în companii poloneze care pot genera software, valoare adăugată, export și investiții semnificative în alte sectoare ale economiei este un plus major pe care și noi trebuie să-l urmărim”, spune Crețescu.

“Cred cu tărie că pe lângă obiectivul de a crea mai multă valoare adăugată în România, una din țintele principale este de a utiliza produse digitale la noi în România. Și nu mă refer aici la industria de IT, mă refer la întreagă economie din România, fiecare sector poate beneficia enorm de pe urmă digitalizarii & soluțiilor digitale. Eventual made în România”, conchide Crețescu.

Oprean: “Problema reală nu mai este capacitatea industriei — ci cererea internă”

Într-un răspuns la mesajul președintelui ANIS, Voicu Oprean, CEO Arobs, spune că următorii 3 ani sunt într-adevăr o fereastră de oportunitate majoră pentru România digitală — “cu bugetele europene pe masă, cu un mandat clar de eficientizare și cu o industrie IT care are deja tot ce îi trebuie: oameni buni, companii solide, capital și experiență”.

“Problema reală nu mai este capacitatea industriei — ci cererea internă”, spune Oprean.

“Dacă nu digitalizăm România pentru România, nu vom putea crea masa critică de proiecte, produse și know-how local care duce la inovație scalabilă”, adaugă acesta.

CEO-ul susține că o strategie de creștere sănătoasă include: consum local de tehnologie locală, politici publice care dau o șansă reală firmelor românești și o schimbare de mentalitate: de la “externalizăm problema” la “construim intern, colaborativ”.