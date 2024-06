EXPLAINER Economedia: Miza TVA și de ce e-TVA a aprins spiritele între mediul de afaceri și Guvern

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul care introduce această modificare pentru numai două zile, după care actul a fost adoptat, fără a încorpora feedback de la mediul de afaceri. În plus, măsura urmează să intre în vigoare la 1 august. Adică, în mai puțin de două luni, firmele trebuie să aplice această măsură, iar dacă nu o fac primesc imediat sancțiuni. Important de precizat este și faptul că luna august este una a concediilor, în care și oamenii de afaceri și contabilii sunt în vacanță. De asemenea, firmele au la dispoziție doar 5 zile de la momentul emiterii decontului precompletat să verifice dacă datele din acesta sunt corecte și complete, un timp foarte scurt, conform specialiștilor consultați de Economedia. De asemenea, amintim că firmele au fost obligate în acest an să implementeze e-Factura B2B, să suporte noi măsuri fiscale și se pregătesc, de asemenea, pentru noi obligații și schimbări fiscale și în anul următor. Așadar, firmele sunt bombardate cu un heirup de schimbări greu de gestionat într-un timp foarte scurt.

Lipsa datelor complete

ANAF va elabora decontul precompletat de TVA pe baza datelor de la firme pe care le strânge prin mai multe sisteme, precum e-Factura, e-Transport, e-Sigiliu, e-SAF-T, e-Case de marcat electronice și altele. Ulterior, companiile trebuie să verifice aceste date și să depună propriul decont conform datelor din contabilitate.

ANAF va verifica din nou acest decont, pentru a descoperi dacă există diferențele între deconturile pre-completate pregătite de ANAF și deconturile de TVA întocmite de contribuabili. Dacă apar diferențe mai mari de 20% sau 1.000 lei, ANAF va trimite o notificare companiei, care apoi trebuie să depună o notă justificativă, prin care să justifice cum au apărut acele diferențe.

Cu toate acestea, specialiștii reclamă faptul că ANAF nu va avea imaginea corectă, completă și fidelă, pentru că nu deține încă toate datele necesare.

De exemplu, e-Factura, prin care toate firmele din România sunt obligate să raporteze și să urce în sistem facturile pe care le emit către alte firme (Business to Business – B2B), a devenit obligatoriu abia de la începutul lui 2024 și intră complet în funcțiune la 1 iulie 2024. Drept urmare, acest sistem nu a apucat încă să fie complet funcțional și ANAF nu are cum să aibă încă o imagine completă, corectă și fidelă.

De asemenea, e-Factura între firme și consumatori (Business to Consumer – B2C), prin care firmele vor fi obligate să raporteze și să să urce în sistem facturile emise pentru cumpărăturile consumatorilor, va deveni obligatorie abia de la 1 ianuarie 2025. Deci din nou ANAF nu are o imagine completă.

Mai mult, prin sistemul e-Transport, facturile au valori estimate, iar valoare poate depinde de data livrării. Din nou, asta dă o imagine incompletă.

Totodată, unele firme beneficiază de o facilitate fiscală numită „TVA la încasare”, prin care pot opta să decaleze momentul plății TVA de la momentul facturării la momentul încasării. Astfel, chiar dacă ele au urcat în sistem factura, asta nu înseamnă că au și plătit TVA. Iar momentul încasării facturii nu au cum să îl cunoască, el depinzând de client. Iar ANAF nu are un sistem de raportare pus la punct și nici date transmise prin e-Factura și nici o modalitate de detectare a acelor facturi cu TVA la încasare.

Toate aceste imagini incomplete vor duce la diferențe uriașe între cifrele ANAF și cele ale companiilor, reclamă mediul de afaceri. Acest lucru va duce la multă muncă suplimentară pentru firme, care trebuie să identifice de unde vin diferențele și apoi să le explice.