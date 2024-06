Interes major pentru un rar disc de vinil al trupei Beatles scos la licitație/ Numele de familie al lui Paul McCartney este scris greșit pe disc

Un single Beatles timpuriu și rar se așteaptă să fie vândut la licitație cu până la 9.000 de lire sterline, după ce a atras interesul ofertanților din întreaga lume, scrie BBC.

Discul demonstrativ din 1962 conține melodiile de succes ale trupei Love Me Do și P.S I Love You și este unul dintre cele doar 250 din lume.

Este unic datorită faptului că numele de familie al lui Paul McCartney a fost scris incorect ca “McArtney”, a declarat specialistul în viniluri Rob Smee.

Vinilul a fost estimat să se vândă pentru o sumă cuprinsă între 7.000 și 9.000 de lire sterline atunci când va fi scos la licitație în Essex. Acesta a făcut parte dintr-un număr restrâns de piese presate și distribuite posturilor de radio și televiziune înainte de lansarea discului pe 5 octombrie 1962.

Rob Smee a spus că casa de licitații a primit întrebări de la fanii Beatles din întreaga lume înainte de vânzare.

“Acesta este un single Beatles deosebit de rar din primele zile ale carierei trupei”, a spus el.

“Fiind unul din doar 250, este de un interes deosebit pentru colecționarii Beatles, iar scrierea greșită a numelui lui Paul McCartney este autentică și interesantă în sine.”