Nemulțumirile micilor afaceri față de Sistemul Garanție – Returnare la șapte luni de funcționare

La aproape 7 luni de funcționare, se adună tot mai multe nemulțumiri la adresa Sistemului Garanție – Returnare, cel prin care pentru fiecare ambalaj clienții plătesc o garanție de 50 bani. Apoi, banii sunt recuperați sub formă de tichete valorice valabile în magazinele în care au predat ambalajele goale la automat sau numerar, în cazul predării manuale.

În ultimele săptămâni, oamenii s-au plâns tot mai mult pe rețelele de socializare că mai tot timpul sunt cozi la aparatele unde ar trebui să predea ambalajele. Venirea căldurii a crescut consumul de apă îmbuteliată, de bere la doză și de băuturi răcoritoare, iar tot mai mulți oameni au dorit să își recupereze banii opriți drept garanție la cumpărături. Iar cum perioada s-a suprapus și meciurile de la campionatul european de fotbal, s-au adunat și mai multe ambalaje.

Iar în acest context au apărut, din nou, și nemulțumirile altei verigi din această horă a reciclării. Este vorba de patronii de mici afaceri din domeniul HoReCa și din comerț, obligați și ei să colecteze ambalajele și să le predea mai departe celor de ReturoSGR, ca să își recupereze banii plătiți de ei clienților.

În cazul lor, principalele probleme, așa cum eu fost ele evidențiate încă din primăvară și de Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România – HORA, sunt: prețul ridicat al sacilor în care fac colectarea selectivă și pe care îi cumpără de la RetuRo SGR, spațiile ocupate de sacii plini cu ambalaje și faptul că nu le sunt plătiți toți banii pe ambalaje, pentru că unele dintre ele nu mai ajung întregi la destinație și sunt respinse de la plată.

Economedia a stat de vorbă cu doi antreprenori pentru a afla de la ei cu ce costuri și neajunsuri se confruntă în relația cu SGR.

În București, Marius Tudosiei, băcan la Bacania Veche și Chef owner la Băcănia Veche Delicatese și Grădină, se plânge, în primul rând, de costul sacilor: „Sunt cei mai scumpi saci de pe planetă” spune el și ne prezintă și prețurile.

Tudosiei mai spune că în baza autofacturilor emise de ReturoSGR ajung la destinație mai puține ambalaje decât trimit firmele, „Avem o medie undeva într 1.500 și 2.000 de ambalaje care ajung intacte în platformele de colectare. Nu se numără, de exemplu, sticlele care ajung sparte – iar asta se întâmplă frecvent pentru că sacii, în momentul ridicării, sunt aruncați în mașină, unde se și aud spargerile. N-am musai o problemă cu asta, important e că noi ne facem treaba și sticla ajunge unde trebuie (sper) în loc să ajungă la groapă”, spune el.

Un antreprenor din Sibiu, Radu Dan Popa, deținătorul unui magazin alimentar din centrul orașului Sibiu, face colectare manuală și achită următoarele prețuri: sac 80 mc, galben 1,98 lei +19 % TVA, iar un sigiliu costă 0,18 lei + 19 % TVA.

Cât privește numărul ambalajelor colectate, el spune că acestea au crescut de la 1.000 de bucăți în aprilie, 5.500 în mai, iar în iunie ar putea urca la 10.000.

Iar acest număr în creștere, cât și faptul că sacii sunt ridicați uneori și doar o dată pe lună, ridică probleme cu depozitarea, după cum arată Marius Tudosiei.

Fondatorul Băcăniei spune că în ciuda insistențelor, ridicarea se întâmplă la intervale mari.

„De exemplu, ultima ridicare a venit la o lună distanță, timp în care am trimis 6 solicitări consecutive. Drept urmare, am fost nevoiți să blocăm una dintre căile de acces către terasă, adică pe cea mai frumoasă. Am construit un gard (costuri de cca 4.800 de lei) ca sa nu vadă oamenii de la masă stiva de saci. Am ucis farmecul intrării spre terasă ca să avem unde să depozităm sacii. Între timp probabil vă imaginați că unii se mai răstoarnă, mai ales când plouă pe ei și devin alunecoși. E un chin. Eu am fost printre cei mai entuziaști cârciumari în privința programului, dar probabil că optimismul meu incurabil nu a luat în calcul că o să ajungem să ne rupem ficații în încercarea de a recicla și mai mult. Trag nădejde că forțele proaspete pe care le-a adus Returo în echipă – înțeleg că sunt oameni noi, veniți din industrii un pic mai riguroase – o să facă posibilă îmbunătățirea sistemului și transformarea în unul funcțional. Pentru că acum nu este”, afirmă Tudosiei.