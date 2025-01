BREAKING Finanțele propun un buget pe 2025 cu anumite tăieri de cheltuieli: -10% la Administrația Prezidențială, -9% la Deputați, -5% la Senat / Plus de 20% la Transporturi și de 50% la Sănătate și Mediu, doar +10% la Educație

Ministrul Finanțelor Tanczos Barna a anunțat marți seară că propune un buget cu tăieri de cheltuieli, printre care o scădere de 10% la Administrația Prezidențială, una de 9% la Camera Deputaților și una de 5% la Senat, în timp ce crește cu 20% bugetul Transporturilor, cu 50% bugetele de la Sănătate și Mediu și cu 10% bugetul Educației.

Tăierile de bugete:

Administrația Prezidențială: -10%

Camera Deputaților: -9%

Senat: -5%

Creșteri de bugete:

Ministerul Mediului: +51%

Ministerul Sănătății: +50%

Ministerul Transporturilor: +20%, pentru: continuarea investițiilor la autostrăzile Sibiu-Pitești, Sibiu-Făgăraș, Focșani-Bacău, Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani și reabilitarea liniilor de cale ferată

Ministerul Educației: +10%

Economedia a anunțat anterior că coaliția de guvernare a discutat, luni după-amiază, proiectul de buget pe anul 2025, care va fi închis miercuri. Sursele Economedia arătau că în cadrul coaliției s-a decis tăierea cheltuielilor cu personalul din sistemul bugetar cu 5%. Singurele excepții vor fi Sănătatea, Educația, Ministerul Apărării și Ministerul de Interne. La Administrația Prezidențială se vor tăia cheltuielile cu personalul cu 10%, la Senat cu 5% și la Camera Deputaților cu 9%.

Tot în cadrul coaliției s-a luat în discuție și problema cluburilor sportive. Cluburile sportive aflate în subordinea Agenția Națională pentru Sport (ANS) se vor transfera către orașele unde își au sediul, ori în caz de refuz al administrației publice se vor desființa începând cu 1 iulie 2025. De asemenea, se transferă direcțiile județene de tinere și sport în subordina consiliilor județene începând de la 1 iulie, cu tot cu fondurile aferente.

Discuțiile din coaliție au mai atins și câteva măsuri care sunt luate în calcul, deși nu este clar dacă sunt bătute în cuie și care va fi data implementării lor.

Printre măsurile discutate:

– un posibil ajutor one-off pentru pensionarii vulnerabili cu pensii sub 3.000 lei – posibila majorare a impozitului pe proprietate Bugetul va fi închis miercuri, conform surselor. La discuția de coaliție de miercuri va fi invitat și Crin Antonescu, pe care coaliția de guvernare îl are ca primă opțiune de candidat la alegerile prezidențiale ce vor avea loc în luna mai.

Postarea lui Tanczos Barna:

„Bugetul pe 2025 – un stat mai suplu și investiții masive

Am prezentat proiectul de buget in coaliție și am avut primele discuții cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli. Astfel, bugetul Administrației Prezidențiale scade cu 10%, bugetul Senatului cu 5% și bugetul Camerei Deputaților cu 9%. În schimb, investim în viitor, în îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice. Bugetul pentru educație crește cu 10%, Ministerul Transporturilor va avea cu 20% mai mulți bani, Ministerul Sănătății va avea un buget mai mare cu 50% față de 2024, și Ministerul Mediului o creștere de 51%. Banii alocați vor asigura continuarea investițiilor la autostrăzile Sibiu-Pitești, Sibiu-Făgăraș, Focșani-Bacău, Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani și reabilitarea liniilor de cale ferată. Vor beneficia de fonduri proiectele de construcție a spitalelor regionale de urgență Craiova, Iași și Cluj, și vom avea investiții semnificative în sisteme de apă și canalizare, cât și în centrele de colectare selectivă a deșeurilor.

Bugetul va susține Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar și digitalizarea universităților, dar și construcția de campusuri pentru învățământul dual.

Așa cum am promis, România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă, care va asigura plata salariilor și pensiilor, investiții masive în economie și fonduri consistente pentru dezvoltarea localităților”.

