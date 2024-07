Podul de la Brăila: Un an de provocări și probleme tehnice. Un timeline al dificultăților întâmpinate de „Golden Gate de România”

Podul de la Brăila, care a fost inaugurat pe 6 iulie 2023, a întâmpinat multiple probleme tehnice și de construcție în primul său an de funcționare. Economedia a realizat un timeline cu principalele probleme ale podului.

Supranumit „Golden Gate de România”, podul peste Dunăre de la Brăila – cel mai mare pod suspendat construit vreodată în ţara noastră, al treilea ca dimensiune din Europa şi ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră – a fost inaugurat pe varianta Măcin „cu mare pompă” pe 6 iulie 2023, la ceremonie fiind prezenţi preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, premierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, dar şi comisarul european pe transporturi, Adina Vălean, obiectivul fiind unul dintre cele mai mari proiecte finanţate prin politica de coeziune.

Situat la 38 de metri deasupra apei, podul are patru benzi şi o lungime de 1.974,30 de metri, din care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul dinspre Tulcea. Drumul principal (Brăila – Jijila) are o lungime de 19,095 km, iar Drumul de legătură cu DN22 (Smârdan – Măcin) are o lungime de 4,328 km. Valoarea contractului, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), a fost de 2,375 miliarde de lei cu TVA.

Podul suspendat peste Dunăre este proiectat să aibă o durată de viaţă de 120 ani. Varianta pe Jijila a podului era programată a fi inaugurată până la finele lui 2023, dar termenul nu a fost respectat.

Timeline

12 august 2023. Probleme cu asfaltul: La doar o lună după inaugurare, asfaltul a început să se deformeze sub efectul căldurii și al traficului greu. Autoritățile au reasfaltat porțiunile afectate.

La scurt timp de la inaugurarea podului, au izbucnit primele probleme şi scandaluri legate de nerespectarea măsurilor de siguranţă, şuruburi neadecvate, asfalt turnat defectuos. Astfel, o problemă semnalată a fost faptul că, la mai puţin de o lună de la inaugurarea sa, pe pod au apărut denivelări, despre care ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a spus că au fost cauzate de nerespectarea restricţiilor de tonaj pe timp de caniculă.

„Am fost la Galaţi şi am mers şi pe pod pentru că văzusem unele articole în care se spunea că erau să sară camioanele în Dunăre, de la denivelări ş.a.m.d. Eu vă rog să mergeţi dacă nu mă credeţi. Eu înţeleg exagerările şi înţeleg că sunt anumite denivelări cauzate de următorul lucru: la anumite temperaturi există restricţii de tonaj. Asta este, nu e doar pe podul de la Brăila. S-a ajuns la acele denivelări, în special pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila, cauzate de nerespectarea restricţiilor. Asta e ca şi iarna când dă CNAIR anunţ ‘Nu mergeţi, că e drumul închis’ şi sunt nişte domni care merg şi după aia cer să vină să-i salveze statul român, că ştiţi că se întâmplă lucrurile astea, în fiecare iarnă”, a afirmat ministrul, pe 16 august, subliniind că podul este în garanţie.

31 august 2023. Șuruburile care se deșurubează cu mâna

Tot în aceeași lună, un alt scandal care a avut în centru Podul suspendat de la Brăila a pornit de la nişte imagini video în care nişte localnici arătau că şuruburile utilizate la montarea parapetului acestuia nu sunt bine strânse şi ies fără niciun efort, după care echipele constructorului italian Webuild au început verificările. La finalul procesului de verificare a şuruburilor parapetului de siguranţă de pe pod, s-a constatat că circa 0,4% din totalul celor 100.000 de şuruburi erau slăbite.

În ceea ce priveşte siguranţa, ministrul Sorin Grindeanu a dat asigurări că aceasta nu este pusă în pericol, iar podul nu va fi recepţionat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere până când constructorul nu va remedia, pe cheltuiala lui, toate neconformităţile.

11 septembrie 2023. Podul de la Brăila era în reperații la două luni de la inaugurare

Constructorul WeBuild a decopertat atunci asfaltu vălurit de pe prima bandă, potrivit imaginilor pe care le-au publicat șoferii care au tranzitat în ultimele zile podul. La începutul lunii august, după câteva zile caniculare, pe pod au apărut denivelări, iar ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu și directorul general CNAIR Cristian Pistol au dat vina pe transportatorii de marfă care nu au respectat nici restricția de 40 tone nici interdicțiile de temporare din zilele cu coduri portocalii și roșii de caniculă. Podul a fost ulterior deschis circulației, dar a rămas în administrarea constructorului pentru demontarea macaralelor. Reparațiile s-au efectuat fac pe cheltuiala constructorului WeBuild.

26 octombrie 2023. Noi probleme la Podul peste Dunăre de la Brăila privind asfaltul

Constructorul Podului peste Dunăre de la Brăila a efectuat în luna octombrie noi reparații la puțin peste o lună de la reasfaltarea parțială a zonelor cu denivelări. La câteva zile de la fisurarea covorului asfaltic așternut la jumătatea lunii septembrie 2023, WeBuild a decopertat asfaltul până la tablierul metalic. Pentru făgașele apărute în august, CNAIR a dat atunci vina pe transportatorii de mărfuri care nu ar fi respectat restricțiile de tonaj de 40 de tone și cele impuse în timpul zilei de 7,5 tone în cele câteva zile de caniculă.

2 noiembrie 2023. Rezultatele testelor de la Podul Brăila: Constructorul nu a respectat rețeta și nici așternerea asfaltului

Compania de Drumuri a avut nevoie anul trecut de 4 luni pentru a recunoaște că denivelările și fisurile asfaltului pe Podul peste Dunăre de la Brăila nu sunt cauzate de traficul greu, ci de erorile de execuție la producerea și așternerea covoarelor asfaltice. Pe 2 noiembrie, pe șantierul Drumului Expres Brăila – Galați, șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că rezultatele testelor arată „nerespectarea rețetei producerii și așternerii mixturilor bituminoase”. La începutul lunii august 2023, la apariția primelor denivelări, CNAIR anticipa că problemele reale ar putea fi din cauza mixturii: „Periculos nu este, sunt niște deformări pe care le-am constatat și noi. Nu doar Podul Brăila are probleme, în general obiectivele de infrastructură noi au o perioadă… în care se mai tasează. Am cerut antreprenorului să facă o expertiză, poate fi și o metodologie de așternere a asfaltului care nu s-a potrivit acestui tip de pod” (detalii aici).

27 noiembrie 2023. Podul peste Dunăre de la Brăila a fost redeschis după aproape două zile cu trafic blocat

Podul de la Brăila a fost redeschis circulației în luna noiembrie și pe timpul nopții pe 30 noiembrie, care era data-limită pe care constructorul WeBuild o avea pentru finalizarea lucrărilor de demontare a macaralelor. La ultima verificare pe șantier, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a cerut CNAIR să nu mai prelungească programul restricțiilor de noapte chiar dacă doar o macara a fost complet demontată (detalii aici).

11 martie 2024. Noi reparații la Podul peste Dunăre de la Brăila

În luna martie 2024 s-au efectuat noi reparații la Podul peste Dunăre de la Brăila. Constructorul Webuild (Italia) a făcut lucrări de consolidare la rampa dinspre Brăila la o tasare semnificativă de peste 10 centimetri, conform imaginilor pe care le-a publicat Monitorul de Brăila

Tasările sunt mai vechi, din toamna anului 2023, iar constructorul a încercat din luna decembrie să refacă planeitatea atât pe benzile de urcare cât și pe cele de coborâre de pe malul brăilean, așternând un nou strat de asfalt de umplutură. Continuarea scufundării pilonului viaductului a impus adoptarea de urgență a unei soluții tehnice de consolidare a acestuia, actualmente forându-se piloni suplimentari în încercarea de stopare a tasărilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, se luau în calcul variantele unei ,,pungi de apă” sau o consolidare insuficientă a terenului în timpul execuției, dar nu sunt afectate și blocurile de ancoraj : ,,după stoparea tasărilor, constructorul va trebui să refacă planeitatea, să încarce până la cotă/Ori nu au făcut o consolidare bună a terenului, ori este o pungă de apă ” – explicațiile CNAIR.

3 iunie 2024. Firma care a făcut Podul de la Brăila cere CNAIR 230 de milioane de lei ca să dea drumul la circulaţie

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu anunța luna trecută că WeBuild, constructorul Podului peste Dunăre de la Brăila, cere 230 de milioane de lei de la Compania de Drumuri pentru a da drumul la circulaţie, deşi proiectul este finalizat pe ambele maluri în proporție de aproximativ 90%. Ministrul spune că asta înseamnă rea voinţă şi că ministerul nu va fi de acord cu acest tip de „şantaj nejustificat”, iar măsurile vor fi luate în săptămânile şi lunile viitoare.

Grindeanu a menţionat că „faptul că dechiderea acestor tronsoane de drum ar fi dus la o circulaţie mai bună şi în municipiul Brăila dar şi în descărcarea spre Tulcea, au crezut că este o cheie sau un motiv să şantajeze ministerul, CNAIR-ul, să plătească această sumă”.

Sorin Grindeanu a acuzat WeBuild de șantaj în mai multe rânduri, pe motiv că refuză să deschidă pasajul peste liniile CFR de la Brăila și descărcarea de la Jijila.

Anul trecut, ministerul Transporturilor prin CNAIR a aplicat WeBuild penalizări de 80 de milioane lei pentru întârzieri și neconformități (detalii aici).

Recent, ministrul Grindeanu a dat exemplu compania UMB care, deși are cele mai multe contracte pentru autostrăzi și drumuri expres nu a făcut nicio revendicare de despăgubire (n.r claim) până acum, dar fără a menționa șantajul UMB din 2022 care a oprit lucrările pe Autostrada Transilvania în așteptarea ajustării prețurilor la materialele de construcții (Ordonanța 64 UMB).

25 iunie 2024. Noi lucrări și restricții de circulație pe podul de la Brăila până la finele lunii august

WeBuild, firma care a construit la Brăila al treilea pod ca mărime din Europa, nu dă semne că ar fi găsit rețeta asfaltică care să rezolve problema tasărilor și denivelărilor. CNAIR nu va recepționa lucrarea decât după ce constructorul va finaliza lucrările conform proiectului. Până atunci, statul român percepe penalități uriașe pentru fiecare zi de întârziere.Sunt din nou probleme la podul peste Dunăre de la Brăila. Constructorul Webuild lucrează în prezent atât pe pod, cât și la drumul de legătură spre localitatea Măcin.

În zonele unde se lucrează au fost impuse restricții de circulație. Webuild a primit permisiunea de la CNAIR să efectueze lucrări punctual, acolo unde au apărut deteriorări sau denivelări în asfalt, până la finele lunii august 2024.

5 iulie 2024. Cum arată podul de la Brăila

Într-un video publicat pe contul de Facebook al Drum Expres Focsani-Braila-Constanta se poate vedea modul în care arată, în prezent, podul de la Brăila și problemele privind asfaltul.