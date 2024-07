Analiză Economedia: Constructorii români de infrastructură trec în „liga mare”, după ce din subcontractori au intrat în asocieri pe lucrările de infrastructură mare

Companiile românești au început în sfârșit să intre în „liga mare” și să lucreze prin asocieri la proiecte majore de infrastructură, nu doar ca subcontractori ai companiilor străine. Din acest motiv, afacerile le-au crescut puternic în 2023. Concelex, Precon Transilvania și Retter au fost constructorii români care au văzut printre cele mai mari creșteri. De exemplu, Precon Transilvania, care ar fi controlată de Beniamin Rus, patronul Selina Grup (din care fac parte mai multe companii de construcții), a înregistrat o creștere de 700% a afacerilor, de la 33 milioane lei în 2022 la 265 milioane lei în 2023. În același an Concelex a trecut borna de 1,2 miliarde lei cifră de afaceri, de la 526 milioane lei în 2022, intrând în topul celor mai puternici constructori din România.

Economedia a realizat o listă cu o serie de antreprenori români care și-au majorat afacerile anul trecut. În listă nu au mai fost incluse și companiile deținute de antreprenorul Dorinel Umbrărescu (Spedition UMB, SA&PE Construct și Tehnostrade) sau Construcții Erbașu deoarece Economedia a mai scris aici în trecut despre contractele acestor firme, iar UMB deja este un constructor consacrat. Lista nu este exhaustivă.

Bog Art

Deţinut de Raul Doicescu și Mihaela Doicescu, este un constructor puternic cu numeroase lucrări în București. Compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 852 milioane lei, în creștere cu 58% față de 202. Constructorul a avut și un profit net în creștere mare, de la 21,3 milioane lei în 2022, la 45,2 milioane lei în 2023.

Compania are în derulare trei contracte principale:

Contractul pentru modernizarea loturilor 3 și 4 ale bulevardului Prelungirea Ghencea și montarea liniei de tramvai pe toată lungimea de la terminalul 41 până la Pasajul Domnești, pe centura Capitalei. Contractul a fost lansat în licitație la începutul lunii decembrie 2023 și are o valoare totală de 336 milioane lei, fonduri de la buget și o durată de proiectare și execuție de 28 de luni (4 luni proiectare și 24 execuție). Citește mai multe aici.

Potrivit constructorului, lucrările la noul terminal al Aeroportului Internațional Satu Mare sunt realizate în proporție de 95%, echipele de constructori desfășurând ultimele operațiuni de finisare înainte de deschiderea programată pentru acest an. Contractul de executie, în valoare de 311,85 milioane de lei, a fost atribuit în luna februarie 2023, asocierea responsabilă pentru execuția lucrărilor fiind formată din Bog’Art, în calitate de lider, alături de UTI Construction and Facility Management, din grupul UTI controlat de milionarul Tiberiu Urdăreanu care a fost definitiv în august 2020 la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită în dosarul fostului primar al Iașului, Gheorghe Nechita (vezi ) și Drumuri Bihor. Contractul pentru reconstruirea planșeului de beton de la Piața Unirii și consolidarea Pasajului subteran Unirii. Reconstruirea planșeului peste Dâmbovița, placa de beton construită în urmă cu aproape 100 de ani costă aprox. 800 de milioane de lei, bani pe care Guvernul i-a aprobat prin programul „Anghel Saligny”, iar pentru consolidarea (reparații capitale) la Pasajul subteran Unirii, valoarea contractului este de 300 de milioane lei. Contractul a fost semnat cu Asocierea Erbașu-Concrete Solutions-BogArt, asociere care a depus singura ofertă, iar durata este de 33 de luni (9 luni durata maximă pentru etapa de proiectare și 24 de luni pentru execuție). Vezi mai multe aici.

Concelex

Controlat de omul de afaceri Daniel Pițurlea, constructorul a trecut anul trecut borna de 1,2 milioane lei cifră de afaceri, de la 526 milioane lei în 2022, intrând în topul celor mai puternici constructori din România. Compania a înregistrat o creștere de 15% a profitului net în 2023, la 65,5 milioane lei.

Un contract important pe care constructorul român Concelex îl are în derulare este construcția Centurii Bârlad pe traseul DN 24 Tișița – Vama Albița. Centura Bârlad cu o lungime de 11 kilometri este la 82 % execuție și va fi inaugurată în iunie. Contractul a fost semnat în 2018 și s-a blocat în 2022 la doar 30 % execuție după ce constructorul principal, Tehnic Assist nu a mai reușit să susțină lucrările. Contractul a fost salvat prin intrarea pe șantier a constructorului Concelex. Centura Bârlad pe traseul DN 24 Tișița – Vama Albița (cel mai important punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova) are o lungime de 11 kilometri, iar termenul limită de finalizare era 2022. Constructorul a declarat la începutul anului că Varianta de Ocolire a Bârladului va fi finalizată în acest an. În luna iunie lucrările au ajuns la 95%, iar constructorul a așternat în această perioadă stratul de uzură. Vezi mai multe aici.

Coni Deși față de alte firme care au înregistrat creșteri uriașe ale cifrei de afaceri și ale profitului, constructorul Coni din Prahova a avut o creștere mai modestă a cifrei de afaceri cu 27% în 2023 față de 2022, la 239 milioane lei, un profit net de 22,4 milioane lei, în scădere cu 37% și 374 de angajați. Compania derulează două contracte majore cu statul român. Primul este lotul 2 al Autostrăzii Moldova (A7) cu o lungime de 28 de kilometri dintre Mizil și Pietroasele/Costești, în asociere cu bulgarii de la Trace. Prahovenii de la Coni (lider de asociere) lucrează pe primii 12 kilometri, iar Trace (Bulgaria) pe restul de 16 kilometri. Primul termen de finalizare (20 de luni) era aprilie 2024, iar după extensia de 5 luni, noul termen este 19 octombrie 2024. Primul lot, Ploiești-Mizil (21 km.) este la 57%, progres la sfârșitul lunii martie (detalii aici). Conform contractelor, în 2024 trebuie finalizate primele două loturi de pe A7 (49 km) respectiv loturile de la ,,capetele” secțiunii Buzău-Focșani (15 km.). Constructorul UMB a spus că ,,speră” ca toate cele 4 loturi dintre Buzău și Foșcani (82 km.) să fie terminate în decemmbrie 2024 și încă o jumătate din lotul de la Adjud (detalii aici). Din imaginile pe care le-a publicat Asociația Construim România se poate observa că, prahovenii de la Coni au așternut asfalt pe kilometri întregi (primii 6 kilometri/primul strat) în timp ce bulgarii de la Trace sunt în urmă pe secțiunea lor și vor începe așternerea covoarelor asfaltice de-abia de la jumătatea lunii. Vezi mai multe aici.

Un alt contract important în desfășurare este contractul de peste 500 de milioane lei pentru Centura Bușteni-Azuga, care a fost atribuit în luna iulie prahovenilor de la Coni. Durata contractului de proiectare și execuție este de 36 de luni, iar finanțarea asigurată prin Programul Transport 2021-2027 (cu 40 % bani europeni). Vezi mai multe aici.

Dimex 2000

Firma de construcții controlată de familia Scurtu a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 273 milioane lei, în creștere cu 50% față de 2022, un profit net de 14 milioane lei, de la 6,8 milioane lei în 2022 și 199 de angajați.

Compania construiește Drumul Expres Tureni-Autostrada Transilvania, primul contract pentru infrastructura mare al constructorilor. În luna martie, Drumul Expres Tureni-Autostrada Transilvania a ajuns la aprox. 15 % execuție și ar putea fi terminat în decembrie 2024, conform promisiunilor constructorului. Lucrările au început în toamna anului trecut, iar progresul Dimex 2000 (lider de proiect) este foarte bun cu o mobilizare de peste 200 de drumari și 170 de utilaje luna trecută, conform raportării CNAIR. În traseu, Drumul Expres are o lungime de 5 kilometri, dar cu alți 10 kilometri reprezentând bretele nodurilor rutiere de la DN 1 și A3. Va fi al doilea drum Expres din Transilvania, la sfârșitul lunii urmând să fie deschisă Legătura Oradea-Autostrada Transilvania (Biharia-Borș). Proiectul include 7 poduri și viaducte, din care cel mai lung va fi la kilometrul 4 peste Valea Racilor, un viaduct cu 6 deschideri și o lungime totală de 258 de metri din care tablierul are 246 metri. Alți 10 kilometri reprezintă lungimea bretelelor de la nodurile A3 și DN 1 (bretelele vor avea două benzi). Citește mai multe aici.

Maristar

Constructorul român, deținut de Cristian Stancu, a finalizat anul trecut cu o cifră de afaceri de 278 milioane lei, în creștere cu 41% față de 2022 și un profit net de 40,3 milioane lei, cu 7% mai mare în comparație cu 2022. Compania a avut, în medie, 149 de angajați în 2023.

Maristar se ocupă de modernizarea DN 1 A la Mogoșoaia. Constructorul a început în luna martie organizarea de șantier pentru modernizarea DN 1 A Centura București-Mogoșoaia, lotul cu o lungime de 1,2 kilometri din jud. Ilfov. Valoarea contractului se ridică la 62 milioane lei. Lărgirea DN 1 A București – Buftea se va face la 2 benzi/sens între Centura București (Pasajul Mogoșoaia) și Parcul Mogoșoaia pe aproximativ 1,2 kilometri, zona mediană va avea o lățime de un metru pentru parapete de protecție, iar trotuarele 2,5 metri. Pe traseu vor fi amenajate și două pasaje pietonale cu scări rulante și lift. Durata pentru proiectarea și execuția lucrărilor este de 12 luni din care, 2 luni perioada de proiectare și 10 luni execuție. Vor fi construite și două pasaje pietonale subterane, primul la intrarea în Parcul Mogoșoaia, iar al doilea în zona Podului peste linia de tren CF 700. Vezi mai multe aici.

Precon Transilvania

Compania, care ar fi controlată de Beniamin Rus, patronul Selina, a înregistrat anul trecut creșteri uriașe ale cifrei de afaceri, precum și ale profitului: de la 33,1 milioane lei cifră de afaceri în 2022 la 265 milioane lei, respectiv de la un profit de 3 milioane lei în 2022 la unul de 25 milioane lei anul trecut. Precon a încheiat 2023 cu un număr mediu de 173 de angajați.

Oficial, CNAIR a semnat pe 15 martie contractul pentru lotul Chiribiș-Biharia (29 km.) cu Asocierea Precon-Citadina, dar pe 20 și 21 martie, Selina lansează sesiunile de angajare pentru acest lot de autostradă. Contractul a fost semnat cu Asocierea Precon Transilvania (Lider) Citadina 98 pentru o ofertă de aproape 800 milioane lei, dublu față de contractul reziliat în 2022 cu Selina. Spre deosebire de lotul vecin (Suplacu de Barcău-Chiribiș executat aproape jumătate de Bechtel) pe secțiunea Precon/Selina lucrările se reiau, practic de la început. Licitația de 877 milioane lei pentru lotul Chiribiș – Biharia cu o lungime de 28 km a fost lansată în august 2022, după ce în mai CNAIR reziliase contractul cu Selina. După rezilierea contractului, Selina a primit certificat negativ și a atacat decizia în instanță. Asocierea are la dispoziție 24 luni (din care 6 luni pentru perioada de proiectare și 18 luni perioada de executie a lucrărilor) pentru finalizarea celor 28,55 de km ai acestei secțiuni de autostradă. Vezi mai multe aici și aici.

Citadina 98

Compania este tot constructor „mare” din Galați, companie înființată în 1992, în domeniul construcții autostrăzi și drumuri, care a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de 259 milioane lei, în creștere cu 32% față de 2022, un profit net de 34,8 milioane lei, de la 14,2 milioane lei în 2022, precum și un număr mediu de 346 de angajați.

Retter

Constructorul român controlat de Guido Retter a avut și el anul trecut rezultate foarte bune. Cifra de afaceri a crescut de la 65,7 milioane lei în 2022 la 237,7 milioane lei în 2023. Și profitul net a crescut major: de la 6,7 milioane lei în 2022 la 23,7 milioane lei.

Compania lucrează alături de Pizzarotti (lider) pe lotul 1 din Autostrada A0 București Nord . Contractul a fost semnat în septembrie 2023, iar ordinul pentru începerea proiectării (12 luni) a fost dat începând cu octombrie 2023. Termenul de realizare este de 34 de luni, 12 proiectare și 22 execuție. Lotul 1 Pizzarotti-Retter de pe A 0 Nord se va continua la est cu Lotul 2 UMB deschis la sfârșitul anului trecut (10 din cei 19 km.), iar la vest cu Lotul 3 de pe A 0 Sud, lotul Aktor care încă are șanse de finalizare în decembrie 2024. Oficialii din Ministerul Transporturilor au promis finalizarea întregului inel al Autostrăzii Bucureștiului A 0 (102 km.) cel mai târziu în 2026. Vezi mai multe aici.

Tancrad

Deţinută de familia Stăncic, firma de construcţii a înregistrat o cifră de afaceri de 499 milioane lei, în creștere cu 37% față de 2022, un profit net de 15,7 milioane lei, în creștere cu 59% și un număr mediu de 876 de angajați.

Printre cele mai cunoscute contracte pe care le are compania în desfășurare este Autostrada Sibiu – Pitești, împreună cu constructorul italian WeBuild (lider în asociere). Contractul pentru lotul 3 a fost semnat în august 2022 pentru o ofertă de 5,3 miliarde lei, iar CNAIR a dat ordinul pentru începerea proiectării pe 1 fabruarie 2023, deci se poate spune că, față de termenul de 12 luni pentru predarea proiectului tehnic este o ușoară întârziere. Deși sunt 37 de kilometri de construit în zona de munte, cu 95 de structuri (poduri și pasaje) și tunelul de 1,7 kilometri de la Poiana (cel mai lung de pe A1), CNAIR a prevăzut un termen de doar 45 de luni. Spre comparație lotul 5 de pe A1 Sibiu – Pitești unde lucrează tot WeBuild (și chiar nesperat de bine) are termen de 48 de luni pentru cei 30 de kilometri dintre Pitești și Curtea de Argeș, lot cu multe viaducte, dar mult mai ușor, inclusiv ca acces (echipamente și utilaje). De asemenea, PORR, are 44 de luni execuție pe lotul 4 de aproape 9 kilometri cu tunel la Momaia de 1,3 km.

