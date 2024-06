Retrospectiva săptămânii Economedia: degringolada e-TVA, România încă departe de zona euro dar îi „suflă în ceafă” Poloniei, scumpiri la carburanți și gaze de la 1 iulie, câți oameni lucrează într-o fermă din SUA versus una din România, omul care a dat lovitura cu o rețetă de bragă

Ministerul Economiei are cele mai multe companii în subordine din tot ce are statul, sunt cu zecile. Nu sunt numai companii, ci și autorități care obțin venituri proprii. Am adresat întrebări tuturor entităților de la Economie privind datele financiare pe ultimii doi ani, însă nu toate au răspuns. Din datele colectate reiese că cele mai multe companii și autorități din subordinea Economiei au rezultate financiare în deteriorare iar, în cazul unora dintre aceste firme, aproape că nu au activitate deși mențin angajați.

Detalii, AICI.

Prosumatorii vor fi obligați de autorități să-și monteze instalații de stocare a energiei

Prosumatorii existenți sau care doresc să devină prosumatori prin instalarea de capacități de producere a energiei electrice având puteri instalate cuprinse între 10,8 kW și 400 kW, vor fi nevoiți să-și monteze instalații de stocare a energiei, potrivit unui amendament propus de PSD și adoptat miercuri de Parlament.